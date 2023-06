¡ pide explicaciones del subidón del Euribor® a tu banco !

Solicita al Servicio de Atención al Cliente de tu entidad financiera que te explique el método de cálculo del tipo de interés de tu hipoteca y si éste se ajusta a los requisitos legales.

Ya te adelantamos que no cumple ninguno de ellos.

Te facilitamos un modelo de escrito para hacerlo.

Desde principios del pasado año venimos denunciando la escandalosa manipulación del Euribor®, con una subida de 4,27 puntos en 16 meses. Un 950% de incremento en poco más de un año.

No hablamos de cualquier cosa en España donde en el segundo trimestre del 2022 había 5.690.083 hipotecas pendientes, de las que el 70,1% eran a Euribor variable, unos 4 millones de créditos, con un saldo vivo de 470.642 millones de euros. Los accionistas de la Banca española no tienen miramientos en arruinar a los hogares con tal de mantener sus altísimos y históricos beneficios de este año pasado 2022.

No dejan de aparecer nuevas evidencias de su manipulación que hemos explicado en el portal Estafa Euribor® en diferentes artículos, pero la consecuencia es clara para cientos de miles de familias: el drástico empeoramiento de sus condiciones de vida al tener que afrontar este brutal incremento en las cuotas de su hipoteca.

Lo que es evidente es que los organismos de control parecen desconocer que el tipo de interés aplicable a un contrato de préstamo o crédito hipotecario, está claramente regulado por el artículo 26.1 de la Orden EHA/2899/2011, de 28 de octubre, de transparencia y protección del cliente de servicios bancarios, y la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario.

En concreto, esta última dice en su Artículo 21.2:

“En caso de que el contrato de préstamo tenga un tipo de interés variable, los prestamistas podrán utilizar como índice o tipo de referencia objetivo para calcular el tipo aplicable aquellos que cumplan las siguientes condiciones«:

Ser claro, accesible, objetivo y verificable por las partes en el contrato de préstamo y por las autoridades competentes. Calcularse a coste de mercado y no ser susceptible de influencia por el propio prestamista, o en virtud de acuerdos con otros prestamistas o prácticas conscientemente paralelas. Los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.”

Como hemos explicado el propio Banco de España reconoce en su página web, el Euribor® se lleva calculando desde hace mucho en base a “opiniones de expertos” de los propios bancos (antes se calculaba en base a encuestas que se demostró estaban manipuladas tras las multas de la UE por asociación ilícita de Cártel). No hace falta ser un lince para ver que las “opiniones” no son objetivas, ni responden a datos reales- como exige la ley- ya que estos no existen.

El valor del Euribor® no corresponde a ningún coste de mercado sencillamente porqué no había mercado interbancario. Ese mercado estaba congelado. Por eso, como dice la definición de euribor en la web del Banco de España:

ANTES los bancos se hacían auto-encuestas.

HOY se inventan opiniones de expertos de los bancos.

Por todo ello, y como paso previo para reclamar la nulidad de la cláusula que regula el tipo de interés contenida en todas las hipotecas con interés variable, ponemos a disposición del que quiera usarlo el modelo de escrito que podéis descargar en el siguiente enlace. Solo tenéis que rellenar los campos en rojo con vuestros datos y dirigirlo al Servicio de Atención al Cliente de vuestro entidad financiera. Os garantizamos que les vais a generar un importante dolor de cabeza.

FUENTE: PAH MADRID

Pero ¿ PARA QUÉ SIRVE ESTE DOCUMENTO SI ME RESPONDE LA ENTIDAD FINANCIERA?

Si su entidad financiera responde a este documento no va a darle la documentación que pide o lo hará de manera deficiente de modo que le será imposible demostrar que cumple los requisitos legales comentados. Por ello, lo puede usar:

en una ejecución hipotecaria para invalidar el acta de liquidación de saldo que emite el notario y a partir de la cual se inicia, con la copia ejecutiva de la hipoteca, dicha ejecución que se debería archivar.

si está al corriente del pago y quiere recuperar su dinero, que le han cobrado de manera fraudulenta, de manera que le devuelvan los intereses cobrados y los de demora podrá usarla para iniciar una demanda en un juzgado mercantil.

Recuerde que el Cártel del Euribor® ya se demostró que existía. Los juzgados mercantiles tienen potestad sobre los negocios judiciales contenciosos o voluntarios derivados de actos y contratos mercantiles como es el caso de su escritura de préstamo/ crédito con garantía hipotecaria.

Su entidad tiene la obligación de informarle sobre la forma en la que calcula la cuota de su hipoteca, de la metodología de cálculo y de los cambios que se produzcan en ésta.

Le recomendamos que la ponga a prueba. Es una acción prejudicial.

Documentos a presentar:

Los compañeros de PAH Madrid han elaborado este documento donde se determina a través de las leyes españolas como pedir a su banco – cualquier entidad bancaria- la información necesaria para determinar como esa entidad financiera ha influido en los datos y en la forma de cálculo del mismo.

Por otro lado, esta web también ya publicado otro formulario para reclamar eso mismo de otra manera creado por la entidad Acciones de Reclamación de intereses bancarios (Ariba) en esta entrada – Esta será su primera escaramuza contra la Estafa EURIBOR® – y que añadimos aquí de manera que use el que crea se adapta más a su situación. El contacto Ariba lo tiene en dicha entrada:

Comience a defenderse siguiendo estas sencillas instrucciones: Descargue y rellene el formulario que corresponda a su entidad. FORMULARIO entidades que SÍ envían datos a la EMMI : Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria Banco Santander, CECABANK – Cajas-, CaixaBank S.A.,ING Bank, Caixa Geral de Depósitos (Abanca), Natixis, Crédit Agricole s.a., Deutsche Bank, Société Générale, DZ Bank, Intesa Sanpaolo, UniCredit, BNP Paribas

: Banco Bilbao Vizcaya, Argentaria Banco Santander, CECABANK – Cajas-, CaixaBank S.A.,ING Bank, Caixa Geral de Depósitos (Abanca), Natixis, Crédit Agricole s.a., Deutsche Bank, Société Générale, DZ Bank, Intesa Sanpaolo, UniCredit, BNP Paribas FORMULARIO para entidades que NO envían datos a la EMMI: Kutxabank, Unicaja Banco, Liberbank, Ibercaja Banco, Banco Sabadell, C.A. y M.P. Ontinyent, Caixa D’Estalvisde Pollença Entréguelo en la entidad bancaria en la que tiene la hipoteca/crédito o envíelo por email. Obtenga y conserve el acuse de recibo. No le recomendamos esperar sentado/a a que contesten, casi seguro que se negarán a proporcionales los datos aunque estén obligados a hacerlo. Si quiere, cuéntenos su experiencia en twitter #PidetuEuribor Si los resultados le preocupan, puede contar con PlanAriba para que le ayudemos a recuperar su euribor. Igualmente nuestra entidad puede ayudarle inicialmente. Nota: es posible que quieran decirle que no recogen la petición porque esos datos los puede obtener en otro sitio; no es cierto. Sólo la entidad dispone de los datos de su metodología y tiene obligación de recoger la petición y darle curso. Podemos ayudarle en su empeño a tener el documento si se lo niegan hasta reclamar al BdE.

Puede visitar esta entrada que le será útil:

