La subida de tipos del BCE son «la comedia mediática» que oculta la manipulación del EURIBOR®

Pensábamos que los hipotecados llenarían la Carrera de San Jerónimo delante del Congreso de los Diputados el 15 de marzo pero las cámaras de los periodistas sólo pudieron filmar a unas pocas decenas de deudores pillados por el subidón del EURIBOR® concentrados alrededor de los convocantes como PAH Madrid, Stop Cláusula suelo y Asc.500×20 entre otros.

No pudo ser. A pesar de que se estaba discutiendo la polémica Ley de Vivienda en 2023, todos los partidos dejaban a los 4 millones de hipotecas que se referenciaban al EURIBOR® en manos de los banqueros del país. Cero medidas legislativas para aliviar a los deudores.

Ni una sola cataplasma – más allá del Código de Buenas Prácticas bancarias creado por el PP hace una década en 2013- para una subida actual sin precedentes del 950% en 16 meses del «crucial» índice de tipos de interés acuñado por primera vez en 1998. Hemos defendido y demostrado, desde este portal, que desde su más tierna infancia el EURIBOR® estaba manipulado y antes en la crisis financiera del 2007 como hoy la consecuencia será la ruina del país, de la economía y de los deudores. Una terapia de shock a manos de las élites financieras.

El primer calculo del EURIBOR® se publica el 30 de diciembre de 1998, incluso unos días antes de la introducción del euro. Si el euro -€- es la madre de Europa nacido en el Tratado de Maastrich, el índice de tipos de interés de referencia europeo en el mundo financiero –€uribo®– ya estaba pactado con el padre: la Federación Bancaria Europea -EBF- la patronal del sector financiero europeo.

En el discurso dominante del «mainstream» la causa de la actual subida descomunal de los tipos de interés es la lucha sin cuartel del Banco Central Europeo -BCE- contra la inflación como su principal objetivo encomendado -en torno al 2%-. Veámoslo más de cerca.

Hay evidencias, atendiendo al relato oficial de «las pantallas«, que mucho dinero circulando provoca inflación por lo que la subida de tipos del BCE, en general de la banca central, provoca un golpe monetario que se traslada a la economía real porque a los bancos comerciales el dinero del banco central les cuesta más, coste del capital, por lo que endeudarse es más caro.

La solución pasa por reprimir la financiación por lo que la economía se enfría (recesión o depresión) y la inflación baja. Esa es la ecuación de la teoría académica, que sesudos catedráticos en las más reputadas universidades explican, que se encuentra marcada a fuego desde hace décadas en el cerebro colectivo de todo el Occidente.

La receta ampliamente aceptada trata de la lucha sin cuartel del BCE contra el IPC que lo acerque a una Tasa de desempleo no aceleradora de la inflación – NAIRU- o lo que es lo mismo, la represión del poder adquisitivo de los salarios. Lo tenía muy claro Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal de los EE.UU -FED-. cuando advirtió que rebajar la inflación requería provocar “algo de dolor a familias y empresas«. Estas palabras las pronunciaba en su esperado discurso en Jackson Hole, un valle del lejano Oeste entre las montañas de Wyoming, el pasado año 2022 en la reunión anual de los presidentes de la Banca central del Occidente todopoderoso.

Lagarde, Trichet y Draghi presidentes del BCE Mirémoslo en perspectiva. Desde el 2004 hasta 2008 los tipos del BCE se incrementaron para luchar contra la «exuberancia irracional» – palabras del presidente de la FED de EEUU Alan Greenspan. El EURIBOR® a la par subió hasta situarse en el 2008 en el máximo del 4,5% en un período de 4 años. La crisis financiera de las subprimes americanas llegó a España y arrasó los hogares endeudados con decenas de miles de ejecuciones hipotecarias y empresas en quiebra. La inflación no pasó en España del 4,2% en esos años pero vivíamos por encima de nuestras posibilidades, frase machaconamente pronunciada en todas las pantallas.

El 1 de Junio pasado el Banco Central Europeo cumplió el 25 aniversario de su fundación. Hoy con una inflación de dos dígitos, cual su cometido es creíble que el BCE este actuando de forma contundente para salvar la economía del monstruo inflacionario. Pero en ese movimiento tan impopular, primero Jerome POWELL de la FED y luego Christine LAGARDE, presidenta del BCE, han sido duramente criticados sobre todo en la izquierda y por los ultraliberales por actuar con semejante dureza cuando la inflación proviene no del exceso de crédito a la población precisamente sino de la financiación exuberante a la banca, a las grandes corporaciones y al sector inmobiliario. Pero sobre todo, por la guerra de Ucrania.

Ni el EURIBOR® lo sube Lagarde ni es un índice propiedad del BCE

El tipo de interés EURIBOR® es tan importante en la vida diaria de la economía y de la gente como de grande es la ignorancia sobre los mecanismos de las élites financieras que lo configuran en su propio beneficio.

Un teatro donde lo importante, lo que mueve la escena, permanece oculto entre bambalinas al público de platea. La comedia en el escenario tiene por objeto ocultar el verdadero «Poder» como en la alegoría de la Caverna de Platón.

¿qué subyace en esta noticia del 2017 con Draghi de fondo? (*1) ¿qué subyace en esta noticia del 2022 con Lagarde y De Guindos? (*2)

Los dos titulares de un prestigioso diario económico español y de un medio alternativo de izquierda juntan algunos conceptos que son machaconamente repetidos por la prensa del «mainstream» o discurso dominante que ocultan hechos importantes.

¿que nos dicen estos titulares?

Del lado del rotativo Cinco Días:

la imagen induce que el Euribor tiene relación directa con el BCE al poner a Mario Draghi en la imagen al lado del títular. Nada más lejos de la realidad. Es un índice privado.

al poner a Mario Draghi en la imagen al lado del títular. Nada más lejos de la realidad. Es un índice privado. En 2018 el Cártel del EURIBOR® aún no habá encontrado una fórmula fiable de cálculo después de 10 años del descubrimiento de su manipulación (2005-08) y multa de la Unión europea en 2013 por la formación de un Cártel para alterar ese índice, convertido en «crucial» por la Comisión europea en el Reglamento-ejecucion-UE-2016-1368, los bancos calculaban el EURIBOR® en base a encuestas y no en base a datos reales .

y . el Cártel del EURIBOR® lo calculaba en base a encuestas y no en base a datos reales . Una encuesta? Pero no era que ¿el capital tiene un coste, un interés?.

. Una encuesta? Pero no era que ¿el capital tiene un coste, un interés?. Cual era el problema? se buscaba una fórmula satisfactoria que solucionará la ausencia de transacciones reales donde se calculaba el EURIBOR® : el mercado interbancario de capitales sin garantía . El mercado estaba congelado… ¿ necesitaban los bancos ese interbancario para financiarse o todo es una pura ficción ?.

: . El mercado estaba congelado… ¿ ?. Entonces si los bancos no se prestaban porqué no se fiaban ¿qué fórmula usar en la media aritmética si uno de los factores es cero? …y que satisfaga las supuestas exigencias legislativas de transparencia europeas y nacionales y bla bla bla….

Del lado de El SALTO y en boca de Carlos SÁNCHEZ profesor de economía:

el profesor de economía carga directamente la responsabilidad de la subida de las hipotecas al BCE . Hemos demostrado fehacientemente que los bancos no necesitan el dinero del BCE para financiar hipotecas ni son intermediarios financieros entre el ahorro y el crédito. Lo dice hasta el banco de España.

. Hemos demostrado fehacientemente que entre el ahorro y el crédito. Lo dice hasta el banco de España. las subidas de tipos del BCE son una tapadera – la comedia mediática- del expolio que ejercen las élites financieras sobre el continente. El BCE es un simple comediante que oculta el guión del expolio con la tapadera de su independencia «de la política» pero dependencia absoluta de los padres del €® – la patronal bancaria europea – la EBF – de la cual Ana Patricia Botín ha sido una de sus presidentes.

Es pues una enorme desgracia que los medios de comunicación, las pantallas, y incluso los medios alternativos nos ofrezcan «la obra de teatro» sin hablar de las bambalinas ocultando las entrañas de la bestia, del euro y del EURIBOR® como marca registrada en el EuroSISTEMA con el beneplácito del corrupto Parlamento europeo.

¿para qué ocultar que la Federación Bancaria Europea y el Instituto de Mercados Monetarios son los amos de la ® y del EuroSISTEMA?

Lo explicábamos al inicio del documento. El primer calculo del EURIBOR® se publica el 30 de diciembre de 1998, unos días antes de la introducción del euro. Si el euro -€- es la madre de Europa nacido en el Tratado de Maastrich, el índice de tipos de interés de referencia europeo en el mundo financiero –€uribo®– ya estaba pactado con el padre: la Federación Bancaria Europea -EBF- la patronal del sector financiero europeo.–.

Esa patronal bancaria crió hasta el 20 de junio de 2014 cuando su trademark fue cedida por ella misma a su hijo. El padre cedió «la herencia» de ese monstruo financiero al EMMI. No quedaba bien que el tipo de interés de referencia europeo, el negocio de la banca, fuera gestionado por su patronal directamente. Pero el EMMI es un apéndice de la EBF al punto que comparten sede en el nº 56 de Avenue des Arts, 1000 Brussels. No hemos podido averiguar si el padre cobra al EMMI alquiler por las instalaciones o todo queda en la «famiglia».

Por eso, como reconoce Jean Paul Juncker, hay un conflicto de intereses público–privados desde el inicio de la construcción del proyecto europeo con su alma madre, el euro, y aquel que gestiona la sangre que alimenta el continente: la Banca privada con derechos de emisión de euros como dinero-deuda de curso legal desde el Tratado de Maastrich. La patronal de los grandes bancos, el principal lobby en Bruselas, acaba imponiendo el proyecto del EURIBOR®, que se cuece en sus entrañas, a la pléyade de índices nacionales como, por ejemplo, el IRPH español, que adolece de problemas parecidos.

La guerra de Ucrania y el vasallaje de la EBF y el BCE al complejo militar-industrial y a Wall Street

No podemos dejar en el documento una pieza fundamental que encaja en el entramado de la obra de teatro de las finanzas occidentales. La subida de tipos de la banca central de los países de la metrópoli occidental se inicia en la reserva Federal de los Estados Unidos en la supuesta cruzada contra la inflación no de los activos financieros sino para el expolio del Sur Global y de Europa que se financia en las operaciones internacionales usando el dólar.

Hablamos del dólar como arma de guerra híbrida, que lo llaman ahora. El aumento de los tipos de interés – de la FED- del Hegemón estadounidense encarace la obtención de dólares para las transacciones internacionales y la deuda emitida en esa moneda. Es el expolio del Hegemón sobre el planeta por el señoreaje del dólar sobre la economía humana. EEUU cobra al resto del mundo los gastos que financian la guerra de Ucrania.

Tras ese movimiento, el EuroSistema y los otros bancos centrales- al estilo anglosajón- se vieron obligados a subir tipos para defender sus monedas y a su vez extraer beneficios por ser moneda de referencia de las trasacciones internacionales.

Las élites financieras agradecen «el dolor» inflingido por Jerome Powell y el esfuerzo que deben soportar los hogares endeudados y sin trabajo –¡Hipotecados Unidos!- en el buen fin de preservar los privilegios de los que se esconden detrás de las bambalinas financieras.

¿Cuál es la perspectiva que lo cambia todo en las relaciones de dominación financiera entre la EBF y el BCE?

Desde Prouespeculacio hemos defendido una visión muy especial del papel del BCE después de la crisis financiera del 2007 respecto de la banca privada. En El EURIBOR no existe: la Banca no depende del BCE para dar crédito. explicamos claramente el papel del BCE, del EuroSISTEMA y de TARGET2 (*3) como subsidiario de la EBF. Lo explicabamos así en esa entrada:

Desde la crisis financiera del 2007 las ayudas del BCE a la banca las analizábamos en la perspectiva de la todopoderosa banca central ayudando a sus amiguetes de la Banca privada. Y aún siendo conscientes que la mayor parte de los responsables de la política monetaria y dirigentes de la UE (Emmanuel MACRON trabajó en Rothschild & Cie,) provienen de la banca de inversión no vimos que en cierta manera nuestros análisis estaban equivocados en las proporciones.

El economista.es (*4) Ciertamente, la expansión cuantitativa – QE– del balance general del BCE – 4 billones de €- comprando deuda -sobre todo pública- a los bancos después de la crisis de Grecia hacía que la banca central saneara balances de la banca privada mientras que las financiaciones a largo plazo -TLTRO III – añadían ceros a sus beneficios que se sumaban al incremento de la remuneración de la facilidad de depósito de las cuentas corrientes de las entidades financieras en el BCE. Nuestro cambio de opinión o perspectiva en las relaciones entre la banca privada representada por la EBF y el BCE es que este último está mucho más subordinado a las necesidades de las élites financieras sobre todo porqué su tamaño es enano delante de la Bestia de la EFB y del Cártel del €®, con R de marca registrada privada.

Este cambio de la perspectiva nos ha venido de resultas de leer con atención el Reglamento de Ejecucion-UE-2016-1368 publicado en tiempos del Jean Paul Juncker en 2016 para convertir al EURIBOR® en un índice crucial cuando más en cuestión estaba por la manipulación y las dificultades por crear un nuevo euribor acorde con la desaparición del mercado interbancario sin garantías donde se calculaba:

La Federación Bancaria Europea, dueña y señora de Europa

Lo que dice el reglamento, la dimensión del mercado del EURIBOR®, que por eso lleva una -R- de marca privada registrada de la EBF o de su hijo el EMMI:

-180 billones a precio de mercado- Reglamento de Ejecucion-UE-2016-1368

La dominación por tamaño del mercado de contratos regulados por el EURIBOR® enpequeñece el papel del BCE al de subsidiario de las élites financieras europeas y globales. A los putos amos!.

Este gráfico da una perspectiva realista de lo que decimos, la nueva tesis: La Federación Bancaria Europea, EBF (*5), dueña y señora de Europa y por supuesto rompiendo una lanza a favor de UKRAINE: «The European banking sector stands in solidarity with Ukraine and its people, strongly condemning the Russian aggression (*7)«:

¿EN QUÉ MODIFICA ESTE GRÁFICO EL ANÁLISIS DE DOMINACIÓN DE LA -EBF- SOBRE LOS OTROS AGENTES FINANCIEROS COMO EL BCE?

El círculo ROJO indica que el mercado de los contratos basados en el euro, dinero a pagar, es 225% mayor que todo el balance del BCE (180 b y 8 billones).

indica que el mercado de los contratos basados en el euro, dinero a pagar, es 225% mayor que todo el balance del BCE (180 b y 8 billones). La banca privada puede generar crédito por valor de 180 billones de euros a grosso modo pues no tiene restricción en la emisión de euros de curso legal. La banca es una fábrica de euros legales como afirma en su web el mismo banco de españa -BdE-. En cuanto un agente económico (hogar, empresa, estado) firma un contrato el dinero aparece mágicamente del puro aire.

La lucha contra la inflación del BCE queda empequeñecida por el volumen del mercado monetario. En otras palabras, el aumento de tipos son «la comedia mediática» para incrementar los beneficios de la Banca en la supuesta lucha contra la inflación.

La propia banca privada es una generadora sistémica de inflación por todos los peajes que cobra ala banca sin generar plusvalías o incremento de productividad.

El papel de BCE como autoridad monetaria queda reducido a comparsa de las necesidades de su patronal … la EBF.

la banca de inversión y los paraísos fiscales quedan al margen de regulación alguna y todo el mundo coincide que son una bomba de relojería.

su hipoteca o la deuda pública española queda empequeñecida ante la BESTIA FINANCIERA DEL €®.

pueden sacar ustedes aún más conclusiones pero lo dejamos aquí para no alargar el documento

Salva TORRES, 18 de junio 2023

NOTAS:

