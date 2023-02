.- ¿cómo saber si el contrato de alquiler es legal y declarado al fisco?.

1- Impuesto de Transmisiones Patrimoniales para el inquilino

¿Existe la obligación de inscribir el contrato en el Registro de la Propiedad?

El artículo 13.1 de la LAU que estaba en vigor para los contratos celebrados en ese periodo establecía:

”Si durante la duración del contrato el derecho del arrendador quedara resuelto por el ejercicio de un retracto convencional, la apertura de una sustitución fideicomisaria, la enajenación forzosa derivada de una ejecución hipotecaria o de sentencia judicial o el ejercicio de un derecho de opción de compra, quedará extinguido el arrendamiento.

Conforme a lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 7 y en el artículo 14, se exceptúan los supuestos en los que el contrato de arrendamiento hubiera accedido al Registro de la Propiedad con anterioridad a los derechos determinantes de la resolución del derecho del arrendado. En este caso continuará el arrendamiento por la duración pactada."

y se la adjudica una entidad financiera u otra personaAhora bien, si el contrato de arrendamiento- alquiler- se hubiese inscrito en el Registro de la Propiedad con anterioridad a la hipoteca, lo que no ocurre nunca o casi nunca seguirá vigente.Si el dueño de la vivienda nos pide salir de la vivienda porqué va a subasta no se vayan hasta que el adjudicatario del bien se lo pida y guarden los importes de los recibos por si se los exigen. Las rentas no se las paguen al antiguo dueño y luego extinguiran la fianza etc.