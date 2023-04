Esta será su primera escaramuza contra la Estafa EURIBOR®

Para lo que nos interesa ahora, lo importante es que la sra Botín o Isidro Fainé no dependen del BCE para crear euros de curso legal en su banco.

Los bancos privados han conquistado el privilegio de ser fábricas de euros de curso legal lo que les da un inmenso poder que no tienen los Estados ni los ciudadanos que lo perdieron.

Por eso decimos: No, el Euribor no lo sube el Banco Central Europeo, lo suben los bancos. Las entidades financieras no necesariamente deben acudir al dinero del BCE para dar préstamos como ya afirma el BdE.

Como vemos en la imagen de esta noticia se crea una verdad mediática FALSA.

En lo que no acierta el BdE es asegurando que el dinero bancario se destruye cuando se devuelve, básicamente, porqué hay un sistema de reserva fraccionaria y los bancos crean el dinero de los préstamos pero no el de los intereses, que se acumulan como deuda infinita.