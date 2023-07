El Euribor® de la Banca supera el 4% incrementando en 15.000 millones los costes de las hipotecas

Desde enero del 2022 el índice de tipos de interés de la patronal bancaria europea llamado Euribor®, creado en 1998, ha subido desde el -0,499 hasta el 4,164% este julio del 2023, un incremento de 4,663%. Considerando una simple regla de tres, es un aumento espectacular del 466% de los ingresos por intereses de la Banca del IBEX35 sólo en 18 meses. Una rapidez nunca vista anteriormente.

Sólo en el mercado hipotecario español – de un saldo vivo de 510.994 millones en 2022- la subida de un punto supone un incremento anual de 1000€ de la cuota por lo que estamos hablando de incrementos en 18 meses de 5000€ en las actualizaciones del 70% de los contratos hipotecarios en nuestro país: 3,5 millones de hipotecas a interés variable. A ello hay que sumar el diferencial. Una brutal extracción de riqueza por intereses de la deuda, entorno a 15.000 millones de euros anuales de más, contra todo aquel que ha hipotecado un bien al pedir un préstamo bancario.

Una comparación nos ayuda a una mejor comprensión. Esos 15.000 millones de más que se pagaran de intereses hipotecarios a la Banca son la mitad de todos los intereses que España les pagará también por los intereses de la Deuda Pública en 2023: 31.275 millones de €.

Además hay que tener en cuenta, que este producto estrella de la patronal bancaria europea el – Euribor® – es referencia en instrumentos financieros y contratos, nada más y menos, que por un valor entorno a los 180 billones de euros. Un índice de tipos de interés, «precio del dinero», bendecido por la Comisión europea como «índice crucial» de la comunidad de 27 países que la forman.

Por ello, el Euribor® forma parte de un amplio ecosistema de peajes bancarios a toda la economía que brinda otros pingües beneficios a esos oligarcas del dinero fabricado del puro aire. Esas dávidas financieras inyectan inflación en toda la cadena productiva y en la capacidad de compra.

– gráfico 1 –

El BCE no tiene los instrumentos monetarios necesarios para atajar la inflación que dice combatir. Todo el relato oficial, «mainstream«, sobre el control monetario son pamplinas. Hace décadas que la banca central perdió ese poder de control que SÍ tiene toda la infraestructura bancaria y las grandes corporaciones privadas. Es la dicotomía entre una banca pública al servicio del país o al servicio de las élites. Una renuncia que justifica modelos tan dispares en la concepción de la planificación económica y financiera entre los países que enfrentan el neoliberalismo y los del conglomerado financiero, corporativo y militar occidental liberal en Wall Street y la City. Estamos en tiempos de confrontación mundial y toda la máquina imperial exige reconducir todas las energías sociales a quienes detentan el Poder confundiendo Estado e intereses privados.

El mercado financiero de esos 180 billones de € de la marca registrada en Bélgica denominada – Euribor® – por la patronal bancaria europea representa un tamaño de poder 23 veces mayor que el balance del BCE o 13 veces mayor que el PIB de la Unión. Por eso, la Federación Bancaria Europea – EBF -es la verdadera fábrica de euros de curso legal del continente, el puto amo del EURO – €-, su patronal. Y el BCE de Christine LAGARDE un mayordomo que le cuida la propiedad – el jardín de Borrell– dando la cara por él. El criado fiel aunque bien pagado.

Volviendo a nuestra realidad, el incremento de tipos de interés del BCE es la justificación, la cortina de humo del discurso oficial, que permite a las élites financieras aplicar las terapias de choque en todo la economía. La inflación creada por todos los peajes bancarios en toda la cadena productiva y comercial de nuestro país y del continente, esa inflación financiera que gira entorno al ecosistema del – Euribor® – es la que sustrae la riqueza generada o reduce la capacidad adquisitiva de las clases populares. Esta otra «inflación», la del IPC, se reduce por esa otra expropiación financiera privada y el aumento de los márgenes de las grandes corporaciones que poco tiene que ver con el progreso social y mucho con «el dolor inflingido» del que se jacta Jerome Powell de la Reserva Federal.

De esta manera, el atraco silencioso a toda la economía de la Banca del IBEX35, en el caso de España y de toda la europea, queda enmascarada por el BCE que hace de primera linea de defensa y los medios de comunicación que juegan a la ceremonía de la confusión con su relato financiero enrevesado y lleno de palabras mágicas.

Y es que los datos están ahí aunque no los queramos ver. En la imagen inferior, el propio Banco de España -BdE- reconoce que los bancos no necesitan el dinero del BCE para dar créditos y el gráfico anterior muestra como las políticas monetarias del BCE son una nimiedad respecto del volumen del mercado que sustenta el negocio financiero de la banca europea. La creación de masa monetaria por la Banca no necesita del dinero del BCE como hemos demostrado y/o explica el propio BdE en su web. Dicho de otra manera, el banco cobra intereses – su principal negocio – por el dinero que presta pero no crea el dinero para pagar los intereses, factor clave para aumentar el coste de su dinero y la depreciación salarial.

–LA MAYOR PARTE DEL DINERO -€- ES CREADA POR LOS BANCOS CUANDO PRESTAN DINERO–

«Enfriar la economía» con «políticas monetarias» de tipos de interés es el eufemismo de chupar la riqueza o inflingir «dolor» en «la lucha» de los bancos centrales por «domesticar» la inflación. TODO UN CIRCO DE INSTITUCIONES, PERSONAJES, HERRAMIENTAS MONETARIAS cuyo único fin es asegurar el dominio social del capitalismo financiero corporativo y la fábrica privada de -€- como herramienta de guerra contra las clases populares y trabajadores de los países dominados. Esa oligarquía no tiene más patria que la de su bolsillo y hoy están aquí y mañana escapan allá con la bolsa bien llena.

Que no le engañen!

Si en el período anterior el Euribor® estuvo con intereses negativos, era porqué la máquina de succión, la extracción de riqueza por las élites financieras, redujo su potencia de succionadora para aliviar la economía y intentar relanzarla del bache del 2008 y de la plandemia del covid.

Ahora estamos en un cambio de ciclo mundial y usted debe contribuir a la victoria del modelo occidental de entender el planeta. Si en la década pasada, el – Euribor® – tomó valores negativos que redujeron la succión de riqueza de la sanguijuela financiera, ahí estuvo el BCE para compensar los balances bancarios y corporativos con la llamada «Expansión cuantitativa» del balance -QE- (recuerdan la tomadura de pelo de los test de stress) o añadir ceros a los beneficios con la financiación a largo plazo – TLTRO– con intereses negativos. Ese es el papel de mayordomo del BCE respecto de su patronal, la EBF.

¿PEDIR PRESTADO al BCE? La Banca europea nada en un mar de liquidez de 4 billones de euros BENEFICIOS CAÍDOS DEL CIELO: la banca pidió prestado parte de ese dinero al -1% y el BCE le paga hoy por esos depósitos de momento el 3,5%.

La Banca «privada» nada en un océano de liquidez y además tiene la impresora de euros siempre dispuesta. Los dos dispositivos esenciales para controlar los gobiernos, la economía y a la ciudadanía en su beneficio. A pesar de los cantos de sirena la reducción del Balance general del BCE y del dinero allí depositado por los bancos no ha variado esencialmente al cierre del 2022.

Al cierre del 2022 la Banca conservaba en sus cuentas corrientes en el BCE (sus únicos clientes del EuroSistema) casi 4 billones. Apenas sin variación desde el 2021. El BCE paga a su amo 140.000 millones de euros por esos depósitos al 3,5%.

Ese dinero regalado por el BCE a lo largo de la década a través de aquellos instrumentos de financiación – QE + TLTROIII – supone que el BCE pagará al conjunto de la banca europea con la ventanilla de la Facilidad de Depósito del BCE, intereses por más de 140.000 millones de euros a un año vista y con los intereses actuales en el 3,5%.

ver NOTA 1: La banca española guarda en la caja del BCE 234.000 millones para lucrarse de la subida de tipos Ganancias para la Banca española por el «dolor» que causa a hogares, empresas y deuda pública. Mientras los Consejos de Administración de los cuatro grandes bancos españoles del IBEX35 se niegan a pagar intereses por los depósitos de sus clientes, su mayordomo, el BCE, les pagará un extra de 8.000 millones de € en intereses por su dinerito que les regalo en los últimos años y que tienen depositado en sus cuenta corriente en el banco central. Fijense que parece que quién manda es el BCE pero en realidad quién se beneficia es su amo la EBF. Cuanto más dinero aparca la Federación Bancaria europea- conjunto de bancos de lazona euro- en el BCE más beneficios obtienen de su máquina de succión de riqueza en el ecosistema del -Euribor®- sobre el que tienen mando en plaza. Estas sanguijuelas de cuello blanco, por robar, lo hacen hasta en los impuestos y en los paraísos fiscales. Pues los créditos fallidos que ofrecieron en la economía creados del puro aire, y que llevan a la ruina por el aumento del -Euribor®- son pérdidas fiscales que se remuneran como créditos fiscales diferidos de manera que el Estado, en el caso español, les debe dinero a la banca que paga cero euros en la declaración del Impuesto de Sociedades.

La manipulación del -Euribor®-

El grado de enjundia no tiene parangón. No sólo hemos descrito como la Banca extorsiona como la peor mafia ha toda la sociedad sino que además manipula el tipo de interés que es su principal negocio creando el Cártel del -Euribor®-.

¡ pide explicaciones del subidón del Euribor® a tu banco ! Por ello si el «dolor» que le inflinge esa sanguijuela ya es insoportable:

REBÉLESE! <<< Empiece su particular revolución contra esa extorsión que le lleva a la ruina <<<

