Hay una guerra de desgaste con el IRPH y el TJUE ha reabierto el frente

Estamos en época del lenguaje bélico más descarnado. Pero siempre ha habido guerra en este frente de los que hipotecan su casa para acceder a una vivienda que el Estado no garantiza o tiran adelante un negocio para sobrevivir con la garantía de la vivienda.

El resultado siempre es el mismo. Pasar por una oficina bancaria que impone sus condiciones para prestarte un dinero que tu necesitas y que los bancos tienen simplemente dándole a un botón – euros de curso legal – creados en ese momento que tu firmas, tu sentencia, en la concesión del préstamo.

Los intereses son el arma secreta con la que el banco puede llegar a expropiarle la vivienda. Una guerra de desgaste. El «contrato» es una trampa entre supuestos iguales pero el caldero que han preparado es un picadero de carne. El contrato de préstamo te encadena a una trinchera de una guerra que ni siquiera conoce. Con los años miles de hogares y empresas mueren en el intento de pagar los intereses abusivos del IRPH o el EURIBOR que suben y bajan tras fórmulas secretas, inaccesibles, que el Tribunal Supremo da por buenas en sentencias como la 669/2017 de 14 de diciembre de 2017, justificando la masacre en el caldero. Resumidamente:

La cláusula IRPH supera el control de inclusión pues es clara y comprensible, y no cabe pensar que el consumidor no se apercibiera de su importancia económica y jurídica, ni era exigible a la entidad prestamista una explicación pormenorizada del modo en que se determina el índice de referencia, porque su elaboración estaba bajo la supervisión del Banco de España. Tampoco era exigible que se ofreciera al prestatario la opción de contratar con otros índices de referencia. El consumidor puede conocer de manera sencilla que tendrá que pagar el resultado de sumar el índice y el diferencial. Añade que la transparencia no implica que la entidad prestamista tenga que informar al cliente sobre el comportamiento futuro del IRPH, ya que por definición es imposible.