15-03 manifestación contra la subida de las hipotecas y el cártel bancario

El próximo miércoles, sobre todo en Madrid, va a realizarse una concentración delante del Congreso de los Diputados para protestar contra la manipulación de los índices bancarios- EURIBOR y IRPH- por el Cártel bancario.

Diversas organizaciones como PAH Madrid, Stop Cláusula Suelo, Asc. 500×20 etc preparamos esa concentración y una asamblea estatal para el sábado 25 de marzo para organizarnos en todo el país ante la ruina que espera a miles de hogares y empresas por la avaricia de la Banca. No conseguirán hundirnos como en su crisis del 2007 y quedarse con nuestras viviendas y empresas.

HAY UN CÁRTEL BANCARIO DEL EURIBOR® QUE MANIPULA ESTE ÍNDICE

ANULACIÓN DEL ÍNDICE Y DEVOLUCIÓN DEL DINERO A LOS DEUDORES

El Euribor® ya había aumentado un 350% antes que el Banco Central Europeo -BCE- decidiera incrementar sus tipos de interés en julio del 2022. Los varios millones de hipotecas referenciadas al interés variable del Euribor y el IRPH – 70,5%-, junto a multitud de contratos empresariales y de administraciones públicas están recibiendo un enorme golpe económico mientras las entidades financieras tienen beneficios históricos a costa de empobrecer a la sociedad.

Pese a lo que digan los medios de comunicación, el Euribor (acrónimo de Euro InterBank Offered Rate) no es un índice del BCE sino del EMMI (siglas en inglés del Instituto Europeo de Mercados Monetarios) que no es otra cosa que una entidad satélite de la patronal bancaria europea -EBF-. Ese apéndice de la Banca decide sobre ese índice crucial para la UE con los datos aportados por un panel de 18 bancos, de los cuales, cuatro son españoles.

La denuncia de Cártel no es nuestra. Ya en 2013, la Comisión Europea impuso sanciones multimillonarias a seis grandes bancos por la manipulación del Euribor entre 2005 y 2008, si bien algunos de estos bancos han reconocido en acuerdos extrajudiciales para evitar los juicios por un aluvión de demandas en Estados Unidos que la manipulación se extendió hasta 2011. La subida sin parangón actual muestra que el Cártel bancario del Euribor® vuelve a las fechorias.

Supuestamente en 2020, se modificó el sistema de cálculo del Euribor, estableciéndose que se haría en base a los datos de las operaciones reales del mercado interbancario (los préstamos que se hacen entre los bancos) y no en base a “encuestas” como se hacían entre ellos. Es decir, el precio que los ciudadanos y empresas pagarían por sus préstamos sería el resultado de lo que realmente les costaba a los bancos financiarse y no un mero invento de éstos diseñado a la medida de su ansia de beneficios. Pero decimos supuestamente, porque la realidad es muy diferente: las operaciones del mercado interbancario que deberían servir de base para el cálculo del Euribor, hace muchos años que no existen, y se puede comprobar en las webs del BCE y del Banco de España. Y ello por una razón muy simple, para qué se van a pedir prestado entre ellos si los bancos han recibido una lluvia de dinero bonificado del BCE en los últimos años – 4,3 billones en depósitos en el pasivo del BCE-. Por lo que, ante la inexistencia de operaciones reales, el Euribor se sigue marcando en base a “opiniones de expertos de los propios bancos”. ¿Alguien podría explicar la diferencia entre las encuestas que permitían la manipulación y las “opiniones de los expertos”?

Esa es la base de los beneficios récord en 2022 de la Banca, más de 20.000 millones de euros solo entre los seis bancos principales. O que los banqueros españoles sean de los mejor pagados de Europa.

El descaro de la manipulación se puede ver en la web del Banco de España donde hay hay dos definiciones de Euribor y la del EMMI no se corresponde con los estandares que se piden para un índice de ese tamaño (180 billones de contratos en Europa). El silencio de esta manipulación es ensordecedor.

El Euribor® de la patronal bancaria contradice, por ejemplo, los standares que exige la Ley 5/2019, de 15 de marzo, Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliarioy los reglamentos europeos de índices cruciales. El Euribor® de la patronal bancaria viola flagrantemente lo establecido por nuestra ley en el apartado 2 de su Art. 21 establece los requisitos que ha de reunir un Índice de Referencia como el Euribor:

Ser claro, accesible, objetivo y verificable por las partes en el contrato de préstamo y por las autoridades competentes. Calcularse a coste de mercado y no ser susceptible de influencia por el propio prestamista, o en virtud de acuerdos con otros prestamistas o prácticas conscientemente paralelas. Los datos que sirvan de base al índice o tipo sean agregados de acuerdo con un procedimiento matemático objetivo.

¡¡No es nada difícil comprobar que el Euribor no cumple ninguno de los requisitos establecidos por la ley. Ninguno de nuestros cuatro grandes bancos le entregará los datos que pasa al EMMI. Empecemos por ahí.

Y las consecuencias las sufrimos diariamente las familias hipotecadas, con un incremento de las cuotas, que en función del importe, el plazo y la antigüedad de la hipoteca se han visto o se pueden ver incrementadas hasta el doble de la cuota actual. Lo que hará seguir creciendo los obscenos beneficios de la banca a costa del riesgo para cientos de miles de familias de verse enfrentadas a una ejecución hipotecaria que culmine con la pérdida de su vivienda además de todo el dinero pagado al banco a lo largo de la vida de la hipoteca.

Y mientras ¿qué han hecho los responsables políticos o los organismos de control como el Banco de España?: conformarse con poner una tirita en una grave hemorragia, con una pequeña reforma del Código de Buenas Prácticas de 2012, que lo que hace es aplazar el problema por algunos años incrementando la cantidad de intereses a pagar al banco. Aún así tan solo 9.000 familias han podido acogerse a este nuevo Código. Cualquier cosa antes que entrar en el fondo del problema y cuestionar el funcionamiento del sistema financiero.

Por ello, el próximo 15 de marzo saldremos a la calle e iremos a gritarle, alto y claro a los responsables políticos y a una Administración de Justicia cómplice ante el poderoso sistema financiero, que ya está bien de permitir que nos estafen los mismos que provocaron la crisis de 2008 que dejó en la ruina a países enteros. Los mismos que inundaron los contratos hipotecarios de cláusulas abusivas: Vencimiento Anticipado, Cláusula Suelo, IRPH, Gastos Hipotecarios, Multidivisas, y un largo etc. Los mismos que nos roban con comisiones ilegales. Los mismos que dejan sin servicio a las personas mayores y a los pequeños pueblos. Los mismos que venden sus carteras de créditos dudosos a bajo precio a Fondos Buitre radicados en paraísos fiscales, muchas veces creados por ellos mismos, con el cuantioso fraude fiscal que genera, antes que negociar con las familias la reestructuración y reducción de sus deudas. Los mismos que han dejado en la calle a casi medio millón de familias y quieren hacerlo con otras tantas.

¡¡YA ESTÁ BIEN!! ¡¡NO TE DEJES ROBAR IMPUNEMENTE Y EN SILENCIO!!

¡¡ACUDE A LA CONCENTRACIÓN DEL 15 DE MARZO EN MADRID O ANTE EL AYUNTAMIENTO DE TU MUNICIPIO!!

El 25 de Marzo nos reuniremos en una plataforma estatal por anular el Euribor® y su cártel