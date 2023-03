y 2 – El IRPH desde una interpretación beneficiosa de las leyes actuales

Siguiendo en los razonamientos del anterior artículo:

Entramos en una nueva visión legislativa de la defensa de los consumidores de créditos que realiza el abogado Juan MORENO YAGÜE desde las leyes a colación del reciente auto del TJUE:

TJUE: Auto del 28 de febrero del 2023 en el asunto c-254/22 sobre IRPH y CaixaBank.SA

1. Vamos con un hilo analizando el Auto del TJUE relativo al #IRPH en una cuestión prejudicial planteada por el Juzgado de Primera Instancia de Palma de Mallorca. (Para entender ese lenguaje, hay que leerlo muy rápido)

Se ha liado tanto la cuestión de los abusos bancarios en nuestro país, se han hecho tan mal las cosas, que el TJUE está aburrido de nosotros

2. Se plantearon hasta 15 cuestiones. Mal. No puede hacerse eso, así seguro no sale nada bueno. La mayoría de ellas el TJUE no entra a resolverlas, puesto que no le corresponde por competencia. Vale. Vamos entonces a lo que importa para los afectados y para los juristas.

3. Se ha liado tanto la cuestión de los abusos bancarios en nuestro país, se han hecho tan mal las cosas, que el TJUE está aburrido de nosotros, y también comienza a hacer las cosas mal. En esta ocasión, comete algún que otro error.

4. Y todo, como casi siempre sucede en estas cosas de derecho civil/derecho bancario, por no leerse las normas. Nadie se las lee. Al menos yo no conozco a nadie que se ha leído todo lo que hay que leerse. ¿Por qué esto es importante?

5. Pues porque para resolver cualquier asunto sobre cláusulas abusivas, hay que tener en cuenta las circunstancias y las normas vigentes en el momento en que se firmaron. Utilizar hechos posteriores o comprar con normas que no existían, MAL.

6. Ahora viene la pregunta: ¿De verdad alguien se ha leído completas las siguientes normas? Orden de 12 de diciembre de 1989, sobre tipos de interés y comisiones, normas de actuación, información a clientes y publicidad de las Entidades de crédito (*1).

7. Comienza diciendo que lo que se dispone en el BOE no son consejos. Son OBLIGACIONES:

8. Obligaciones como estas, para los contratos. Deben llevar cosas tales como … «en general, cualquier otro dato para el calculo del importe» . Eso quiere decir que el cliente debe poder calcular por si mismo, partiendo de la información contenida en el contrato. «En general».

9. En la Circular 8/90 del BdE se comenzaba diciendo que la experiencia aconsejaba aumentar la protección de la clientela, que casi siempre tenia razón en los conflictos con las mercantiles del dinero. ¿Se han leído, de verdad, la Circular entera alguna vez?

10. Debo insistir en la pregunta: ¿Se han leído, entera, en su versión auténtica, la Orden de 5 mayo del 94?

Orden de 5 de mayo de 1994 sobre transparencia de las condiciones financieras de los préstamos hipotecarios (*2).

Saben entonces que ESTO es lo principal, ¿no?:

11. «Finalidad tuitiva«, «finalidad primordial», «facilitar a ESTE, LA PERFECTA COMPRENSION e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario». La «perfecta comprensión» es una exigencia de la Ley. Es algo más que «un consumidor atento, perspicaz y esas cosas» ..

12. Solo con esas «cosillas» , se resuelve casi to. Pero volvamos a Auto del TJUE y lo que considero que hay que comentar: 1ª cuestión respondida:»que no se oponen a que la normativa o jurisprudencia dispensen de informar sobre la evolución del indice los dos años anteriores»

13. Estaría bien, si no fuera porque la normativa exige e impone esa obligación y no la dispensa, y la jurisprudencia, si lo hace, se salta la Ley, igual que el banco:

14. Sólo desde la comparación de las consecuencias económicas de la variación, en si misma, sin referencia a otros índices, podrá hacerse una idea de qué efectos tiene la elección de un tipo de interés. De los efectos de optar por un tipo fijo o de optar por un tipo variable.

15. Fíjense en el detalle del tuit nº 13: «Tasa anual equivalente, con indicación del intervalo en el que razonablemente puede moverse. » «Indicar«; la norma exigía indicar el intervalo razonable. ¿Qué diablos quiere decir eso?

16. informar de las cifras de los distintos escenarios posibles, en un tipo de interés variable referido a uno de los índices oficiales. Mostrar lo siguiente para poder realizar un juicio de valor del equilibrio ( y también del perjuicio) en el contrato:

17. En la modalidad más simple y sencilla de amortización de un préstamo, en la que tipo de interés se encuentre al 2% en el momento de contratar, se producirán estos números para los distintos escenarios:

18. En caso de aumentar el tipo de interés un punto (3%), la cuota mensual aumentará un 20%. Si aumenta hasta dos puntos más (4%), la cuota mensual lo hará en un 34%. En el caso de aumentar tres puntos (hasta situarse en el 5%), será un 50% superior.

19. Si por el contrario desciende un punto (al 1%), la cuota lo hará en un 16%. Si lo hace en un punto y medio (0’5%), se reducirá en un 25%. Y en caso de disminuir hasta el 0’25%, la cuota se reducirá en un 30%.

20. La máxima reducción posible/probable oscila alrededor del 35%. El máximo aumento posible no tiene un límite teórico, pero superará siempre el 50%. Señorías, letradas/os: «facilitar LA PERFECTA COMPRENSION e implicaciones financieras del contrato de préstamo hipotecario«

21. ¿Han visto algún contrato o escritura firmando entre los años 90 y el 2015 que informe de eso? ¿Los han visto incluso, de fechas posteriores, que informen de eso? Porque eso es lo que exigía la «normativa».

22. La segunda cuestión qué resuelve el TJUE. «La buena fe». Sobre eso ya escribí en su momento un hilo serio-serio (*3).

23. No hay ni que entrar ahí: No solo ocultar, sino no incorporar en la clausuras que indexa el contrato a un IRPH un diferencial negativo, la hace ilegal, no abusiva, ILEGAL. Y por tanto, nula, sin más.

24. Vayamos con la última y más interesante cuestión del Auto del TJUE: 3ª Cuestión: «Lo que hay que hacer si se anula una cláusula ¿esencial? «. Es aquí donde considero que está lo nuevo, e importe.

25. «No se opone a que el juez sustituya un índice que anula por un índice oficial …» » … siempre que el contrato de préstamo hipotecario en cuestión no pueda subsistir tras la supresión de dicha cláusula abusiva …» y

26. » … anulación del contrato en su totalidad deje al consumidor expuesto a consecuencias especialmente perjudiciales …» Parece claro, ¿verdad? Y, ¿eso no lo ha dicho ya varias veces?

27. Parágrafo 64 «No obstante, el contrato debe subsistir, en principio, sin otra modificación que la resultante de la supresión de las cláusulas abusivas, en la medida en que, en virtud de las normas del Derecho interno, tal persistencia del contrato sea jurídicamente posible«

28. En realidad si lo ha dicho, más veces, pero no en un caso así. Aquí está el meollo de la cuestión. El IRPH, si no va acompañado de diferencial negativo, es nulo por cláusula ilegal, (art. 8 LCGC). Puede ADEMAS, ser una cláusula abusiva. Pero primero ilegal.

29. En tal caso, anulada, ¿qué pasa? Dice el TJUE que se puede sustituir si el contrato no puede subsistir. Y entonces van los jueces españoles y sustituyen la cláusula. MAL.

30. La medida, el requisito de subsistencia, no lo determina una ocurrencia del Juzgado o Tribunal. Lo va a determinar la LEY. ¿EXISTE ALGUNA NORMA QUE ME HAYA PERDIDO QUE DIGA QUE UN PRESTAMO SIN INTERESES VARIABLES NO PUEDE EXISTIR?

31. Pues no. Resulta que las normas del Derecho interno dicen precisamente que un contrato de préstamo no llevará intereses salvo que se pacten. si sin variables, ¡ojocuidao! , que a la Ley no le hacen gracia. Luego, el contrato existe perfectamente sin ellos.

32. Pero va don Tribunal Supremo y nos dice que si, que claro, que esas normas hay que interpretarlas, y que un contrato de préstamo en el que una de las partes sea un profesional, un banco, no se celebraría si no llevara intereses. Y que por tanto, no puede subsistir.

33. A ver, Señorías, Letradas/os, ¿quién ha dicho que la eliminación de la cláusula Tercera bis, que regula los intereses variables, implica que el contrato no puede subsistir porque no se celebraría? ¿Y los intereses regulado en la cláusula Tercera, que son entonces?

34. Al eliminar la cláusula que determina el interés variable, el contrato se quedará con los intereses que no son nulos. Los fijados para una periodo concreto en la cláusula Tercera. Y PUNTO.

35. El banco, por su comportamiento ilegal y abusivo, no va a ganar todo lo que tenia previsto, ilegal y alusivamente. Pero va a seguir ganando algo. El contrato, con sus intereses ya pagados, subsistirá. Y quedara, probablemente, por devolver el capital.

36. Porque si algún Juzgado o Tribunal se atreve a decir …» es que esos son muy pocos intereses, así tampoco se habría firmado«… entonces, lo que estará haciendo no es Derecho ni Justicia. Estará entrando a valorar el precio. Y, sobre eso, no hay que aclarar nada, ¿verdad?

37. Y, por si quedara alguna duda, no aceptamos eso , y nos vamos a la opción radical, a ver si nos enteramos de una vez: Es el consumidor quien decide y elige entre si se anula el contrato en su totalidad o se sustituye la cláusula. Los efectos perjudiciales los determina ÉL.

38. Y, les aseguro que anular el contrato de préstamo con garantía hipotecaria, a quien perjudica es al banco. No al consumidor.

39. Se anula. Si se hace en una ejecución hipotecaria, se archiva la ejecución. De plano. Porque anulado el contrato, conjuntamente se tiene que librar oficio al registro anulando la inscripción de la hipoteca. Sin hipoteca, no hay procedimiento hipotecario.

40. Si, claro, el cliente lo mismo le debe dinero al banco al anularse. Ya, pero primero habrá que liquidar qué se debe exactamente en el juicio declarativo correspondiente. Porque todo lo pagado por el consumidor se imputa a capital. No existe ningún otro concepto en ese caso.

41. Y el consumidor, mientras eso pasa, tiene una propiedad sin carga hipotecaria, mas fácil de vender. Y los avalistas, liberados. Y bueno, que da igual lo que diga yo, que tiene letrada/o aconsejando, y es soberano en su decisión.

Hasta aquí mi opinión.

Hilo de twitter publicado el 13 de marzo del 2023 en https://twitter.com/hackbogado/status/1635410880828690432?s=20

NOTAS:

