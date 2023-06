Ayuda al Inquilino: ¿cómo defenderse judicialmente del desahucio?

¡ Llegó el momento !

¿ dejó de pagar el recibo de alquiler en este país?

Hemos recién afilado – 2023- las herramientas de defensa de defensa del inquilino frente a la posibilidad que después del verano los desahucios se disparen por una victoria de la derecha o el miedo de la izquierda a dar un golpe a la Patronal del Alquiler aprobando una Ley de Alquiler Social Obligatorio en el mercado Libre y derogando el artículo 23 del IRPF, ariete del franquismo sociológico de los varios millones de caseros españoles.

versión actual: mayo 2023.

versión inicial: mayo 2014

La Patronal del Alquiler en este país, que ejerce su particular dictadura contra los inquilinos, tiene un poder desmesurado sin parangón en Europa. Desde Rajoy hasta el último juez y procurador tienen intereses en el mercado inmobiliario ¡No le vamos a explicar el amor por los ladrillos que tenemos en este país!

La actual crisis activada por la pandemia va a provocar seguramente un cambio en la propiedad de las viviendas hacía una mayor concentración fruto de los miles de desahucios hipotecarios que vendrán después de levantar el confinamiento. Aunque el mercado de alquiler en nuestro país esta en un 85% en manos de pequeños propietarios, no es lo mismo defenderse de un pequeño casero que lidiar con un fondo inmobiliario buitre, aunque a veces nunca se sabe quién es peor. Pero seguro que los grandes se defenderán en los juzgados de manera implacable y con la complicidad de más de un…..

El RDL -Real Decreto Ley- 11/2020 de 31 de marzo, por el que se adoptaban medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19 indica por primera vez que es un gran propietario: aquel que posee 10 a más viviendas o más de 1500 m2 construidos. Para saber si delante de usted tiene un casero gran propietario debe averiguarlo de dos maneras:

preguntar al mismo por carta o por el medio que crea más conveniente, y que pueda certificar que su casero lo recibe, si es o no un gran propietario pues de acuerdo a ese RDL.

siga las indicaciones de nuestra guía pandémica del 2020>>>

Premisas a tener en cuenta para un inquilino moroso y miedoso.

¡No ha fracasado! La crisis se ha llevado por delante miles de familias y los juzgados están llenos de procedimientos judiciales contra inquilinos. La mayor parte de desalojos son de alquiler. Y contra más pisos vacían más se les hunde el mercado que tanto aman los propietarios ¡No es para consolarse pero le ayuda a entender que está pasando.!

¡Bienvenidxs a la lucha! Tras años de lucha por el derecho a la vivienda algunos colectivos estamos mejor preparados para ayudar. Los propietarios están organizados. Al otro lado de la barricada sólo faltaba usted: ¡defiéndase!

Recuerde que el domicilio es inviolable . El propietario no puede entrar en el piso ni cambiar la llave. Si lo hace sin su permiso es un delito de realización arbitraria del propio derecho o un delito de coacciones (artículo 172 del Código Penal) o incluso allanamiento de morada (art. 202 CP). La policía sólo puede entrar con orden judicial . Tampoco ningún servicio de seguridad tiene ningún derecho a entrar en su casa.

Las leyes contra las que lidiará.

La Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU y la Ley de Enjuiciamiento Civil-LEC han sido reformadas diferentes veces desde su publicación contra los inquilinos y entre otras modificaciones:

Ley 37/2011, de 10 de octubre, de medidas de agilización procesal del Psoe (publicada en el BOE número 245 de fecha 11/10/2011).

Ley 4/2013, de 4 de junio, de medidas de flexibilización y fomento del mercado del alquiler de vivienda del PP.

Defenderse en los juzgados.

Cuando dejas de abonar las rentas y el propietario decide acudir al juzgado a presentar una demanda se inicia el proceso de desahucio. El problema del inquilino de buena fe, que deja de pagar por causas económicas, es que no sabe cuando eso ocurre pero debe estar en alerta.

0.- Prepare su defensa.

Tómese su tiempo. Coja la copia del contrato de alquiler que le dieron cuando lo firmó. Lea detenidamente las cláusulas por si tuviera alguna a la que agarrarse para oponerse al desahucio más adelante. Recoja los recibos de la fianza y del depósito (si lo hubiere). Este dinero puede ayudarle a pagar las deudas y evitar estar en una lista de morosos.

Más del 50% de propietarios no declaran el alquiler a Hacienda para no pagar impuestos y eso que tienen importantes desgravaciones (60% de las rentas que paga). Se puede intuir que hay algo de ilegal cuando el alquiler se cobra en mano o no hay recibos por en medio. Esto se lo explicamos porqué, en caso de que la propiedad defraude a Hacienda, le puede presionar para llegar a un arreglo mucho mejor antes del juicio y del desahucio. Las multas por no declarar pueden disuadir al casero de ir a las bravas con usted. Los fondos buitres como tienen figuras impositivas especiales no suelen defraudar o si lo hacen no conseguirá averiguarlo (ingeniería fiscal). Los pequeños caseros si que defraudan y mucho. Léase esta entrada para averiguar si su alquiler es legal y declarado al fisco.

1.- Procedimiento de actuación del juzgado y el arrendador (propietario).

Demanda. El procedimiento de desahucio comienza por la presentación del propietario de una demanda contra usted por impago de rentas de alquiler en el registro del juzgado. La demanda, que firma abogado y procurador de la propiedad, debe llegar a la mesa del juez.

Admisión a trámite. Cuando la demanda llega a manos del Juez y del Secretario y observan el cumplimiento de los requisitos esta se admite a trámite asignando un número y un día de juicio. La presentación de la demanda y la admisión suele llevar unos días en los que usted no puede hacer nada.

2.- Notificación o Emplazamiento con Requerimiento al Inquilino

El Secretario judicial emite un decreto con una copia de la demanda, de la resolución de admisión a trámite la demanda, la fecha del juicio y del lanzamiento. Lo hace mediante Decreto con los siguientes datos:

Fecha de la vista, caso de oposición del deudor.

Que el inquilino enerve la acción abonando las rentas impagadas y debidas hasta la fecha. Es importante destacar que el arrendatario sólo tiene derecho a la enervación una única vez y siempre que no haya existido reclamación previa vía notarial o burofax.

Fecha en la que tendrá lugar el lanzamiento, es decir, se informa al inquilino de que tiene que abandonar el inmueble y restituir la posesión del mismo al arrendador.

Posibilidad del inquilino de oponerse a la demanda en los casos en que haya procedido al pago debido de las rentas que se le reclaman, y pueda demostrarlo. El plazo de oposición para el arrendatario es de diez días hábiles desde la notificación de la demanda.

Posibilidad para el inquilino de solicitar asistencia jurídica gratuita, en el plazo de tres días desde la recepción de la demanda.

Y al mismo tiempo, el decreto del Secretario exige al inquilino que, en un plazo de 10 días, realice alguna de las siguientes actuaciones:

Actuación A- Pagar: Paralizar o enervar el desahucio pagando la deuda a la propiedad si esta acepta o depositándola en la cuenta del juzgado en caso que la propiedad quiera ir al desalojo sin negociación ninguna.



el desahucio pagando la deuda a la propiedad si esta acepta o depositándola en la cuenta del juzgado en caso que la propiedad quiera ir al desalojo sin negociación ninguna. Actuación B- Desalojar el inmueble.



Actuación C- Ir al juzgado y alegar oposición a la demanda alegando las razones por las que a su entender no debe la cantidad reclamada o las circunstancias que deben paralizar el desahucio con su propio abogado y procurador. Aquí puede alegar cláusulas del contrato incumplidas. Le permite presentarse al juicio y defenderse.



Actuación D- Solicitar asistencia jurídica gratuita, deberá hacerlo en los tres días siguientes a la práctica del requerimiento. Paraliza el proceso totalmente y debe realizarlo en el juzgado pertinente en la oficina del Turno de oficio o en los Colegios de Abogados.

Si pasados 10 días, desde la recepción del decreto por el inquilino, no realiza ninguna de dichas actuaciones, el Secretario dictará decreto de desahucio al Servicio de Actos de Comunicación (SAC) sin llegar a realizar el juicio. ¡Ojo! si en esos días no ha dado señales de vida no hará falta celebrar el juicio. El procedimiento da un salto hasta el desahucio que se comunica sólo a la propiedad para que asista al desalojo. Tanto si lo desalojan como si usted se ha marchado por propia voluntad, el secretario judicial le impondrá las costas del juicio más las rentas debidas desde que se presentó la demanda hasta el alquiler del día de entrega de la posesión efectiva de la vivienda.

Si no puede pagar las rentas de alquiler debe demostrar interés por llegar a un acuerdo con el propietario sea cual sea. Visite los juzgados hasta dar con el juzgado que lleva su caso e intente tener constancia de que ha realizado averiguaciones para aplazar pagos, etc. Le pueden servir para oponerse en el caso de la Actuación C. Si no quiere defenderse puede llegar a un acuerdo por escrito con la propiedad para la entrega de llaves a cambio de las deudas en el caso de la Actuación A y B.

3.- No puede oponerse a un desahucio alegando que no ha recibido la notificación.

Antes eso era posible. Ahora si la notificación no se ha podido entregar al inquilino el secretario judicial le bastará la publicidad del edicto en el tablón de anuncios de la Oficina Judicial.

Pero una reciente sentencia del Tribunal Constitucional de 24 de febrero de 2014 concede amparo a un inquilino moroso y anula una sentencia de desahucio de 11 de abril de 2011 en Navalcarnero (Madrid). El Tribunal alega que se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión del inquilino, por la falta de diligencia del órgano judicial en su obligación de agotar los medios de averiguación del domicilio real para obtener una notificación personal y efectiva. Dice que la comunicación edictal en todo procedimiento de desahucio sólo puede utilizarse cuando se hayan agotado los medios de averiguación del domicilio del deudor o ejecutado. No hemos podido averiguar si de todas maneras el desahucio se practico y la sentencia de ilegal llega 3 años más tarde.

4.- Atrasar la celebración del juicio // Justicia gratuita.



Si se opone al decreto de desahucio en el caso de la Actuación C deberá alegar razones de peso dirigiéndose al Juzgado donde le orientaran con su abogado. Si no tienen abogado porqué no puede pagárselo le aconsejamos siempre que paralice el desahucio por la Actuación D de solicitar asistencia jurídica gratuita. Para pedirla puede encontrar aquí una guía y un documento preparado para presentar al juzgado que sólo debe rellenar.

5.- Defensa judicial del derecho a la vivienda según TEDH y de suspensión del desalojo.

5.a. suspensión del desalojo hasta encontrar otra alternativa habitacional pública o privada en un hogar sin recursos usando jurisprudencia TEDH

Prouespeculació no está en contra que los pequeños propietarios recuperen su vivienda pero si se opone a que los desahucios, por causas económicas, no tengan una alternativa para evitar que la familia o el ciudadano se quede en la calle. Recientes sentencias judiciales y especialmente la del Tribunal Europeo de derechos Humanos ha exigido al Estado español la tutela efectiva del derecho a la vivienda en los casos de desahucio sin alternativa.

Tenemos un documento por el que un sinnúmero de abogados atrasan el desahucio hasta que los Servicios de Vivienda de la Comunidad Autónoma o ciudad no responden con una vivienda alternativa. Por desgracia, la única forma efectiva de obligar a las administraciones públicas a proveer de una vivienda a las familias desahuciadas es poniendo una barrera humana stop desahucios el día del desalojo. Lea nuestro post completo sobre todo esto aquí.

5.b. suspensión hasta dos veces del desalojo hasta encontrar otra alternativa habitacional por aplicación del artículo 704 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.

El articulado del 704 da la potestad al Juzgado de atrasar el desalojo previa presentación de la documentación de que a esa fecha del desalojo no existe alternativa habitacional a dónde ir y su justificación.

>>> aquí puede bajarse los documentos que hemos preparado y utilizado>>>

6.- Registro de sentencias firmes de impagos de rentas de alquile r. (2013 – inhabilitado por hoy)

Dicho registro se desarrollará por Real Decreto pero el gobierno de Rajoy ha topado con la ley de Protección de datos y todavía no se ha desarrollado. Hay algunos registros de morosos de gestión privada pero que por hoy no tienen validez jurídica pero si efectiva para conocer a los que el lobby de propietarios llama «morosos profesionales».

Ojo! existe esto: Estoy incluido en un fichero de inquilinos morosos, ¿qué hago?

