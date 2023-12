¿Los notarios cómplices de la Banca en las ejecuciones hipotecarias?

Año 2012. Barcelona. Popular distrito de Nou Barris. Al norte de la ciudad nuestra entidad descubre en pleno estallido de la burbuja inmobiliaria que decenas de vecinos con ejecuciones hipotecarias iniciadas son avalistas de otras hipotecas de otras personas que o ni las conocen o las vieron un día en una oficina de un señor en la cual fueron a firmar el sueño de su vida: inmigrante compra una vivienda y se convierte en propietario.

Decenas de personas avalaron en un solo acto con su vivienda a otras que a su vez eran avaladores de los primeros. Directores de Oficina bancaria y notarios organizando eventos hipotecarios que arrojaban suculentas comisiones.

Era la banca por objetivos. Ya no era la banca tradicional. El crédito corría a raudales y la inmigración que muchas veces no entendía nada, y más allá de firmar hasta con el meñique, fiaba su sueño europeo en unos mangantes que se lucraban por el número de hipotecas que firmaba su oficina.

La triste y célebre Caixa Catalunya era una de las entidades más afectada por estas prácticas.

Pero que hacían fedatarios públicos como los notarios avalando estas prácticas? Que ha hecho el Colegio de Notarios estos años mirando hacía el otro lado cuando su papel era:

“La razón previa y fundamental de la intervención notarial en estos procedimientos ejecutivos dinerarios es evitar la indefensión del deudor en un proceso en el que la otra parte determina unilateralmente elnotario.es, El carácter del acta de liquidación de saldo por el art. 218 del Reglamento Notarial: finalidad procesal y actuación notarial.

Esto lo escribíamos en otro artículo sobre los continuados errores de los notarios en las actas de saldo deudor que inician las ejecuciones hipotecarias y que los notarios firmaban sin las más elementales medidas de objetividad marcadas por la ley. Ha sido el Colegio de Notarios que seguramente ha tenido que poner firmes a muchos colegas que cobraban por levnatar una hipoteca y luego otra vez por iniciar la ejecución contra la misma.

Nos hemos encontrado con un escrito de un socio que ya en el 2018 ponía el grito en el cielo sobre esta estafa.

«Existen otros culpables en el engaño hipotecario, como podrían ser no pocos notarios» rafagarciaactivista.com

Quien me conoce ya sabe que llevo mucho tiempo implicado en la dura lucha por el derecho a la vivienda y contra la pobreza energética, tanto a nivel personal como a nivel colectivo desde la PAH. Años denunciando injustas leyes y luchando contra administraciones, la banca y las grandes compañías energéticas. Pero detrás del drama de los desahucios y la negación de un derecho tan básico como es el de la vivienda y el tener un espacio al que poder llamar hogar a vece existen otros culpables o corresponsables, como podrían ser intermediarios, usureros y aquellos otros que no hacen bien su trabajo, como podrían ser no pocos notarios.

En los años que llevo batallando por la dignidad de las personas y su derecho a conservar o acceder a un hogar he conocido y tenido trato con unos cuantos notarios, y puedo decir abiertamente que muchos de ellos no cumplen correctamente con su trabajo, y como prueba de ello expondré el ejemplo de una persona a la que estoy asesorando actualmente.

A través de la PAH estoy asesorando a un muchacho del Senegal, país francófono pero donde también se hablan unos cuantos dialectos. Este muchacho fruto del boom inmobiliario del momento y mal asesorado, principalmente por un banco, decidió comprarse con su exigua nómina una vivienda. Hasta aquí todo muy lamentablemente normal. Pero la diferencia con respecto a muchas otras personas radica en el abuso que se hizo con él en el contrato hipotecario aprovechando su desconocimiento del tema y del idioma, y ahí entraría la poca profesionalidad del notario que le tocó en suerte.

No se pude admitir que un profesional como un notario dé fe en un acuerdo entre un banco y su cliente –con lo que ello puede suponer-, cuando este no tenía los mínimos conocimientos idiomáticos que le permitieran entender la escritura de la hipoteca que se leyó en dicho acto y sin que hubiera un traductor presente. Siendo la consecuencia de esta mala praxis del profesional de la notaria lo que le llevó a firmar una hipoteca abusiva o, mejor dicho, llena de cláusulas abusivas, consecuencia de la cual este muchacho se encuentra a día de hoy condenado a poco menos que a una muerte civil causada por la mochila de deudas que le quedó tras perder su hogar.

El drama que está viviendo “Mamadou” es un ejemplo más sobre el reparto de responsabilidades en el drama de los desahucios y la poca profesionalidad de algunos notarios, pues el hecho relatado no es una excepción ya que lamentablemente no son pocos los casos como este con los que me he encontrado.

Rafa García

