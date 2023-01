el EURIBOR® es una cláusula abusiva y nula en los contratos

El EURIBOR® es un índice crucial reconocido en el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368 de la Comisión Europea de 11 de agosto de 2016 que según estimaciones supone un saldo vivo total en 2020 que supera los 160 billones de euros en instrumentos financieros y contratos que lo toman como referencia. Semejante monstruo financiero es una marca registrada propiedad del – EMMI- Instituto Europeo de Mercados Monetarios (The European Money Markets Institute), que es una institución ¿sin ánimo de lucro? gobernada por las patronales bancarias de todos los países que lo componen.

Ese día Jean-Claude JUNCKER, presidente de la Comisión, firmaba ese Reglamento donde se puede leer sólo una declaración de intenciones de lo que debe cumplir un índice de referencia en la fijación del precio del dinero:

Los índices de referencia desempeñan un papel importante en la fijación de los precios de numerosos instrumentos financieros y contratos financieros y en la medición de la rentabilidad de numerosos fondos de inversión. La contribución a dichos índices de referencia y su administración son en muchos casos vulnerables a la manipulación y las personas que intervienen en ellas se enfrentan con frecuencia a conflictos de intereses. (2) A fin de desempeñar su función económica, es necesario que los índices de referencia sean representativos del mercado subyacente o la realidad económica que reflejan. Si un índice de referencia deja de ser representativo de un mercado subyacente, como el de los tipos de interés interbancarios de oferta, existe el riesgo de que la integridad del mercado, la financiación de los hogares (préstamos e hipotecas) y las empresas de la Unión, entre otras cosas, se vean afectadas negativamente.

El primer calculo del EURIBOR® se publica el 30 de diciembre de 1998, unos días antes de la introducción del euro. Si el euro es la madre de Europa, el índice de tipo de interés de referencia europeo en el mundo financiero ya estaba pactado con la Federación Bancaria Europea -EBF-. Esa patronal bancaria lo crió hasta el 20 de junio de 2014 cuando su trademark fue cedida por ella misma a su hijo. El padre cedió «la herencia» de ese monstruo financiero al EMMI. No quedaba bien que el tipo de interés de referencia europeo, el negocio de la banca, fuera gestionado por su patronal directamente. Pero el EMMI es un apéndice de la EBF al punto que comparten sede en el nº 56 de Avenue des Arts, 1000 Brussels. No hemos podido averiguar si el padre cobra al EMMI alquiler por las instalaciones o todo queda en la «famiglia».

Por eso, como reconoce Jean Paul Juncker, hay un conflicto de intereses público–privados desde el inicio de la construcción del proyecto europeo con su alma madre, el euro, y aquel que gestiona la sangre que alimenta el continente: la Banca privada con derechos de emisión de euros como dinero-deuda de curso legal desde el Tratado de Maastrich. La patronal de los grandes bancos, el principal lobby en Bruselas, acaba imponiendo el proyecto del EURIBOR, que se cuece en sus entrañas, a la pléyade de índices nacionales como, por ejemplo, el IRPH español, que adolece de problemas parecidos.

El EURIBOR® en su nueva sede del EMMI desde el 2014, encumbrado por la Comisión Europea como un índice «crucial para la economía del continente» en 2016, recibe un enorme capote político aún siendo un índice totalmente privado y opaco como en nuestra modesta opinión demostraremos. La nueva imagen que se quiere dar de «Transparency«, proviene de que en su sede del nº 56 de Avenue des Arts de la capital comunitaria se cocieron las manipulaciones del EURIBOR® que, de hecho, la misma Comisión europea se vio obligada a sancionar con multas en 2013 a grandes bancos europeos como se indicaba en esta entrada: Imagine que el Euribor no existiese. No lo imagine, no existe. Le están timando. Y todo empezó en el 2005 cuando el EURIBOR® aún estando en plena infancia ya demostraba sus dotes de adulteración principalmente de los repos, un tipo de swap de tipos de cambio.

De poco sirvieron las multas multimillonarias de la Comisión Europea al «Cártel del Euribor®» en 2013, porque sus prácticas de alteración de ese índice de referencia han continuado hasta la actualidad agravadas con la connivencia de las autoridades financieras como hemos demostrado con datos demoledores en: 2- Manual de manipulación del Euribor por la mafia bancaria y el BCE.

Hasta tal punto que los tentáculos del lobby bancario europeo llegan hasta Frankfurt, sede del Banco Central Europeo, carcomiendo los cimientos de la Unión monetaria dejando irrelevante -secando- el Mercado Interbancario, ya congelado en la crisis financiera del 2007, gracias a la financiación directa sobrevitaminada del banco emisor. Los escándalos llevan en 2020 a la entrada en funcionamiento de un nuevo EURIBOR® calculado con una llamada metodología híbrida, si cabe más opaca. La actual subida del 400% del Euribor, incluso antes que el BCE empezará a subir sus tipos oficiales en julio del 2022, ha acabado por desvelar que la estafa continua.

Del cartel del EURIBOR® ya sólo quedan 18 bancos de los 40 iniciales, de los cuales, los españoles son mayoritarios. Será que no tienen miedo a los litigios de los deudores como explica el rotativo ElPaís.com en una noticia fechada en 2020:

El euríbor trata de medir a qué interés se prestan los bancos europeos sin incluir garantías. Sin embargo, tras unas pruebas realizadas entre 2016 y 2017, el EMMI concluyó que no era posible conformar un nuevo euríbor a partir de operaciones reales. Desde el estallido de la crisis, los bancos no se fían entre ellos y no se prestan sin que haya garantías de por medio. Mucho menos para un plazo tan largo como 12 meses, que es el periodo que requiere el euríbor a un año. En consecuencia, apenas existen las suficientes transacciones reales para configurar el índice. De hecho, en medio del miedo a litigios por participar en la elaboración del nuevo baremo, muchas entidades se retiraron del panel que ofrece los datos. Ya solo quedan 18, entre ellas las españolas Banco Santander, BBVA, Caixabank y Cecabank. Lo que no dice la noticia es que el Mercado Interbancario a un año no existe porqué es perfectamente prescindible para financiaciones a largo plazo en el EuroSistema con las TLTRO. ¿Para qué un banco del Panel del -EURIBOR a un año ®- va a pagar ese índice si el BCE casi le regala el dinero?

Cláusula del EURIBOR en una escritura hipotecaria en España

Cuando a una hipoteca variable referenciada al -EURIBOR a un año ®- le hacen la revisión anual le aplican la variación anual del índice publicado por el EMMI más el diferencial pactado con la entidad prestadora de la hipoteca. Esa variación del EURIBOR no cumple los estándares legales y se configura como una cláusula abusiva pues hoy a ese deudor le es imposible saber los datos de las transacciones del Mercado Interbancario a un año que ha utilizado el EMMI para calcular ese incremento tanto si en el pasado fue negativo como ahora positivo. Su cálculo No es verificable (más que el resultado final de la media aritmética) ni es accesible (para tener más datos hay que pagar a la EMMI) ni es comprensible porqué depende de un Mercado Interbancario ajeno a los 450 millones de europeos. Tres requisitos que si no se cumplen identifican una cláusula abusiva.

Nuestra recomendación es investigar todas las revisiones de la vida útil de cada crédito, exigiendo al Banco los datos, porque si los requisitos legales no se cumplen, la utilización del -EURIBOR a un año ®- en un contrato no es legal. Y la consecuencia de la invalidez contractual del -EURIBOR a un año ®- sería la eliminación de la cláusula en los contratos, de manera que sólo se pagaría el diferencial si lo hubiere.

No hablamos de cualquier cosa en España donde en el segundo trimestre del 2022 había 5.690.083 hipotecas pendientes, de las que el 70,1% eran a Euribor variable, unos 4 millones de créditos, con un saldo vivo de 470.642 millones de euros. Es el principal negocio comercial de la Banca: el sector inmobiliario (*1). Será por eso, que declaran al diario que no tienen miedo a las demandas por el Euribor.

El punto es tal que hasta el BCE, colaborador necesario del Cártel del EURIBOR ®, ha decidido no pillarse los dedos legalmente y ha empezado a emitir un índice propio el €STR (Euro Short-Term Rate)- llamado ester- que es el nuevo tipo de interés interbancario del área del euro que refleja el coste de financiación para los bancos de la zona del euro de tomar fondos en operaciones de depósito a un día (overnight) en condiciones de mercado. El €STR comenzó a publicarse en octubre de 2019 por el Banco Central Europeo (BCE), sustituyendo al EONIA (Euro Overnight Index Average) que era calculado por el Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI). El EMMI se ha quedado ya sólo con el EURIBOR y la nota de prensa indica que esperan las demandas por la manipulación de su EURIBOR®.

Casi el 25% de lo que queda del Cártel del EURIBOR® son bancos españoles (4 de 18), no es una casualidad mirando su negocio: desde el préstamo que le hicieron creado del puro aire, a los intereses astronómicos, hasta la ejecución hipotecaria para quedarse su vivienda y la de sus avalistas y rematando todo revendiendo la vivienda a bajo precio a fondos buitre compinchados en un paraíso fiscal mientras declaran pérdidas en el Impuesto de Sociedades y la Agencia Tributaria les debe más de 30.000 millones de Activos Fiscales Diferidos.

Es su vivienda y su dinero y lo va a perder todo pero nos jugamos el futuro del país. Es momento de reaccionar.

Lo que viene a continuación son herramientas financieras y jurídicas para presentar una demanda judicial contra el euribor de su contrato referenciado a ese índice. SON TOTALMENTE COPYLEFT. NECESITAMOS DECENAS DE MILES EN LOS JUZGADOS.

Estas herramientas y explicaciones no son sencillas pero están explicadas para que cualquier ciudadano o profesional pueda entenderlas. Así pues tome su tiempo de lectura.

Estructura legal del EURIBOR® como marca privada registrada

Según la web del Banco de España y del – EMMI- Instituto Europeo de Mercados Monetarios (The European Money Markets Institute) el EURIBOR® está calculado por la EMMI. La regulación de este índice de tipos de interés proviene de estos organismos públicos y instituciones privadas:

Banco de España- BdE-

Banco de España- BdE- Instituto Europeo de Mercados Monetarios -EMMI-

Instituto Europeo de Mercados Monetarios -EMMI- European Banking Federation -EBF- El Banco de España según su definición es: El Banco de España - BdE- es una entidad de Derecho público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada Banco de España (*2) Su definición es: Con sede en Bruselas, el Instituto Europeo de Mercados Monetarios - EEMI- es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1999 por las asociaciones bancarias nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, junto con la introducción del euro. Su actual presidente es Alberto Covin, que fue jefe de Balances de Unicredit, principal banco privado italiano. The European Money Markets Institute (*3) La EBF -Federación Bancaria Europea - (The European Banking Federation) es según su definición: La Federación Bancaria Europea - EBF- es la voz del sector bancario europeo, que une a 33 asociaciones bancarias nacionales en Europa que juntas representan a unos 3500 bancos (grandes y pequeños, mayoristas y minoristas, locales e internacionales) que emplean a unos 2,7 millones de personas. Con sede en Bruselas su actual Presidente es Christian Sewing - Deutsche Bank- sustituyendo a Patricia Botín -Banco de Santander-. The European Banking Federation (*4)

El EURIBOR® nace como marca privada registrada (*5) por la Federación Bancaria Europea – EBF – desde el 1999 en un primer lugar (*6) y posteriormente por el EMMI, para evitar precisamente el conflicto de intereses que representa que la patronal bancaria administre el índice más importante de tipo de interés europeo. Aún así, en la Asamblea general dentro del organigrama están representadas todas las Asociaciones de la patronal bancaria privada de Europa, entre ellas la Asociación Española de la Banca -AEB-(*7).

Con ese cambio de regulador y encumbrado en 2016 por la Comisión Europea a índice crucial, nuestro país se ve obligado a modificar la legislación española por lo que el Banco de España en su Circular 5/2017, de 22 de diciembre, por la que se modifica la Circular 5/2012, de 27 de junio, a entidades de crédito y proveedores de servicios de pago, sobre transparencia de los servicios bancarios y responsabilidad en la concesión de préstamos (*8) objetó que:

el 20 de junio de 2014 el administrador del EURIBOR® cambió su denominación a EMMI (European Money Markets Institute). Con esta modificación se pretendía visualizar la independencia operativa de EMMI respecto de la Federación Bancaria Europea.

el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1368 de la Comisión de 11 de agosto de 2016 por el que se establece una lista de los índices de referencia cruciales utilizados en los mercados financieros, de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, declaró «índice de referencia crucial» al índice de referencia que figura en su anexo ( Tipo de interés de oferta en el mercado interbancario del euro (euríbor®) , que mide los tipos de interés interbancarios de oferta no garantizados en la zona del euro, y administrado por el European Money Markets Institute (EMMI), Bruselas, Bélgica).

¿Qué es el EURIBOR®? EURIBOR® es el acrónimo de Euro Interbank Offered Rate

La definición que hace el Banco de España es un resumen de lo que se encuentra en el EMMI (el subrayado es nuestro):

La definición del EURIBOR® del Banco de España (*9)

Este índice de tipos de interés se establece para diferentes plazos como dice su definición del BdE. En nuestro caso, el que nos interesa es el -EURIBOR a un año ®- que es la referencia de los préstamos hipotecarios. El texto anterior confirma:

El Euribor refleja el tipo de interés cobrado supuestamente- en operaciones reales, datos históricos y opiniones– al que se prestan dinero las entidades del Panel del Euribor (*10) , o sea, el tipo de interés al que se prestan 18 bancos depósitos a plazo de un año – Mercado Interbancario -.

, o sea, el tipo de interés al que se prestan 18 bancos depósitos a plazo de un año – -. El Mercado mayorista de capitales sin garantías es el Interbancario y los tipos de interés son un poco más elevados, entre el 0,1 y el 0,5% como media, que en el otro mercado monetario con garantía. Eso indica 1.- que los bancos no se fían entre ellos y 2.- podemos ver mala fe , al ser tomado como referencia para l os préstamos hipotecarios que sí son con la garantía de una vivienda ¿por qué se aplica un índice de préstamo sin garantía más caro?

, al ser tomado como referencia para l Los más de 3.500 bancos del EuroSistema no usan los Mercados monetarios con garantía – p.e. bonos de titulización o cédulas hipotecarias- pues estas se usan para su financiación a largo plazo con el BCE en las TLTRO . El mercado con garantía es utilizado para la deuda soberana, las aseguradoras, los fondos de pensiones, Administraciones públicas, grandes corporaciones, los llamados inversores institucionales.

– p.e. bonos de titulización o cédulas hipotecarias- pues estas se usan para su financiación a largo plazo con el BCE en . El mercado con garantía es utilizado para la deuda soberana, las aseguradoras, los fondos de pensiones, Administraciones públicas, grandes corporaciones, los llamados inversores institucionales. CUANDO DECIMOS QUE EL INTERBANCARIO A UN AÑO NO EXISTE NO ES UNA BRAVATA . Las estadísticas del 2021 y 2022 de los mercados monetarios del Eurosistema certifican que el Mercado Interbancario es residual y mayormente a muy corto plazo (*11). El sistema de cálculo híbrido del Euribor que explicamos más adelante tiene relación con esto: como no hay financiación a un año en el Interbancario porqué entre las 3.500 entidades financieras del Eurosistema se usa la financiación más barata directa del BCE, el sistema híbrido de cálculo – opiniones no objetivas– cobran su protagonismo para rellenar o manipular lo que no existe.

¿Con que leyes ha de lidiar la cláusula del EURIBOR® como abusiva?

Los abogados asociados creen que hay tres leyes esenciales para verificar la abusividad de la cláusula del euribor en los contratos celebrados entre consumidores y entidades financieras y por otro lado sobre condiciones generales de la contratación en mercantil. Estas son:

Ley Reguladora Contratos Crédito Inmobiliario

Ley Reguladora Contratos Crédito Inmobiliario Directiva93/13/CEE: cláusulas abusivas

Directiva93/13/CEE: cláusulas abusivas Ley Condiciones Generales Contratación Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario en su artículo 21 de variaciones en el tipo de interés. Boletín Oficial del Estado - BOE-, Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario. Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores en su artículo 3 de cláusulas abusivas y anexo. Artículo 3 Las cláusulas contractuales que no se hayan negociado individualmente se considerarán abusivas si, pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Se considerará que una cláusula no se ha negociado individualmente cuando haya sido redactada previamente y el consumidor no haya podido influir sobre su contenido, en particular en el caso de los contratos de adhesión. El hecho de que ciertos elementos de una cláusula o que una cláusula aislada se hayan negociado individualmente no excluirá la aplicación del presente artículo al resto del contrato si la apreciación global lleva a la conclusión de que se trata, no obstante, de un contrato de adhesión. El profesional que afirme que una cláusula tipo se ha negociado individualmente asumirá plenamente la carga de la prueba.

El Anexo de la presente Directiva contiene una lista indicativa y no exhaustiva de cláusulas que pueden ser declaradas abusivas. Artículo 4 Sin perjuicio del artículo 7, el carácter abusivo de una cláusula contractual se apreciará teniendo en cuenta la naturaleza de los bienes o servicios que sean objeto del contrato y considerando, en el momento de la celebración del mismo, todas las circunstancias que concurran en su celebración, así como todas las demás cláusulas del contrato, o de otro contrato del que dependa. La apreciación del carácter abusivo de las cláusulas no se referirá a la definición del objeto principal del contrato ni a la adecuación entre precio y retribución, por una parte, ni a los servicios o bienes que hayan de proporcionarse como contrapartida, por otra, siempre que dichas cláusulas se redacten de manera clara y comprensible. Artículo 5 En los casos de contratos en que todas las cláusulas propuestas al consumidor o algunas de ellas consten por escrito, estas cláusulas deberán estar redactadas siempre de forma clara y comprensible. En caso de duda sobre el sentido de una cláusula, prevalecerá la interpretación más favorable para el consumidor. Esta norma de interpretación no será aplicable en el marco de los procedimientos que establece el apartado 2 del artículo 7 de la presente Directiva. Anexo del artículo 3: Boletín Oficial del Estado - BOE-, Directiva 93/13/CEE del Consejo, de 5 de abril de 1993, sobre las cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores. Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación en su capítulo II de no incorporación y nulidad de determinadas condiciones generales CAPÍTULO II No incorporación y nulidad de determinadas condiciones generales Artículo 7. No incorporación. No quedarán incorporadas al contrato las siguientes condiciones generales: a) Las que el adherente no haya tenido oportunidad real de conocer de manera completa al tiempo de la celebración del contrato o cuando no hayan sido firmadas, cuando sea necesario, en los términos resultantes del artículo 5.

b) Las que sean ilegibles, ambiguas, oscuras e incomprensibles, salvo, en cuanto a estas últimas, que hubieren sido expresamente aceptadas por escrito por el adherente y se ajusten a la normativa específica que discipline en su ámbito la necesaria transparencia de las cláusulas contenidas en el contrato. Artículo 8. Nulidad. 1. Serán nulas de pleno derecho las condiciones generales que contradigan en perjuicio del adherente lo dispuesto en esta Ley o en cualquier otra norma imperativa o prohibitiva, salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención.

2. En particular, serán nulas las condiciones generales que sean abusivas, cuando el contrato se haya celebrado con un consumidor, entendiendo por tales en todo caso las definidas en el artículo 10 bis y disposición adicional primera de la Ley 26/1984, de 19 de julio, General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios. Artículo 9. Régimen aplicable. 1. La declaración judicial de no incorporación al contrato o de nulidad de las cláusulas de condiciones generales podrá ser instada por el adherente de acuerdo con las reglas generales reguladoras de la nulidad contractual.

2. La sentencia estimatoria, obtenida en un proceso incoado mediante el ejercicio de la acción individual de nulidad o de declaración de no incorporación, decretará la nulidad o no incorporación al contrato de las cláusulas generales afectadas y aclarará la eficacia del contrato de acuerdo con el artículo 10, o declarará la nulidad del propio contrato cuando la nulidad de aquellas o su no incorporación afectara a uno de los elementos esenciales del mismo en los términos del artículo 1261 del Código Civil. Artículo 10. Efectos. 1. La no incorporación al contrato de las cláusulas de las condiciones generales o la declaración de nulidad de las mismas no determinará la ineficacia total del contrato, si éste puede subsistir sin tales cláusulas, extremo sobre el que deberá pronunciarse la sentencia.

2. La parte del contrato afectada por la no incorporación o por la nulidad se integrará con arreglo a lo dispuesto por el artículo 1258 del Código Civil y disposiciones en materia de interpretación contenidas en el mismo. Boletín Oficial del Estado - BOE-, Ley 7/1998, de 13 de abril, sobre condiciones generales de la contratación.

¿Cómo es la metodología híbrida de cálculo del EURIBOR®? La metodología híbrida consiste en tres niveles de cálculo dependiendo “ si hay datos o no los hay ” Entró en vigor en 1 de enero del 2020 cuando el EURIBOR estaba en negativo y era más digerible.

Los datos que nos aporta el EMMI sobre las aportaciones a la determinación del Euribor® realizadas por los Bancos del Panel siguen un enfoque jerárquico de tres niveles (*12). Tres niveles en cascada:

Nivel 1 de Cálculo

Nivel 1 de Cálculo Nivel 2 de Cálculo

Nivel 2 de Cálculo Nivel 3 de Cálculo

Nivel 3 de Cálculo Financiación en porcentajes x niveles -EURIBOR 1 año- El nivel 1 consiste en financiaciones basadas únicamente en transacciones elegibles en el mercado monetario en euros no garantizado , con un monto mínimo de 10 millones de euros. La tasa de contribución de cada Banco del Panel se calcula utilizando la tasa promedio ponderada por volumen de las transacciones elegibles por plazo. Los plazos son 1 día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año. OJO AL DATO! No existe acceso público y libre a las transacciones del Interbancario ni en la web de la EMMI ni en ninguna otra institución del EuroSistema.

consiste en , con un monto mínimo de 10 millones de euros. La tasa de contribución de cada Banco del Panel se calcula utilizando la tasa promedio ponderada por volumen de las transacciones elegibles por plazo. Los plazos son 1 día, una semana, un mes, 3 meses, 6 meses, un año. El nivel 2 consiste en contribuciones basadas en transacciones en el espectro más amplio de vencimientos del mercado monetario. Cuando un Banco del Panel del EURIBOR tiene transacciones elegibles insuficientes para que se calcule una contribución de Nivel 1 para un plazo determinado, pero ha tenido transacciones en vencimientos cercanos, o muy recientemente, la contribución se puede calcular utilizando una variedad de técnicas de cálculo para hacer una contribución de Nivel 2 aportes para ese mismo plazo. Estos pueden ser: 1) Una interpolación lineal ajustada de plazos definidos adyacentes 2)Transacciones a plazos no definidos 3) Contribuciones históricas de nivel 1. OJO AL DATO! si no hay transacciones monetarias entonces el EMMI- la patronal- los crea con otros datos por interpolación. Entramos en precios teóricos en base a otros datos con vencimientos más cortos. Pues que expliquen la transparencia de esta cláusula a un hipotecado que la cuota le ha subido 3000€ anuales en una revisión. O a una empresa con un swap en la póliza de crédito. Hablan de transacciones a diferentes plazos no sólo a un año. OJO AL DATO! No existe acceso público y libre en la EMMI a los datos que configuran los tres subniveles de este nivel 2

consiste en contribuciones basadas en transacciones en el espectro más amplio de vencimientos del mercado monetario. Cuando un Banco del Panel del EURIBOR tiene transacciones elegibles insuficientes para que se calcule una contribución de Nivel 1 para un plazo determinado, pero ha tenido transacciones en vencimientos cercanos, o muy recientemente, la contribución se puede calcular utilizando una variedad de técnicas de cálculo para hacer una contribución de Nivel 2 aportes para ese mismo plazo. Estos pueden ser: 1) Una interpolación lineal ajustada de plazos definidos adyacentes 2)Transacciones a plazos no definidos 3) Contribuciones históricas de nivel 1. El nivel 3 consiste en contribuciones basadas en transacciones de una variedad de mercados estrechamente relacionados con el mercado monetario del euro sin garantía. Cada Banco del Panel utiliza datos de entrada específicos y técnicas de modelado a medida según sus propios modelos de financiación.

La entrada de datos puede consistir, por ejemplo y de manera no exhaustiva, en transacciones que no podrían incluirse en el Nivel 1, como transacciones por debajo del umbral de 10 millones pero realizadas a tasas de mercado, o datos de mercados estrechamente relacionados con el mercado monetario del euro no garantizado.

Todas las contribuciones de Nivel 3 realizadas por un Banco del Panel deben estar debidamente documentadas, validadas y siempre aplicadas de manera consistente, bajo la guía del Instituto Europeo de Mercados Monetarios. OJO AL DATO! si no hay transacciones monetarias entonces las crean con técnicas de modelado según el modelo de financiación del propio banco del Panel del EURIBOR. Entramos en precios totalmente teóricos manejados por la patronal que es beneficiaria del resultado y determinará criterios que le favorecen. Esto permite la entrada de datos ajenos como préstamos con aseguradoras, fondos de pensiones, multinacionales o instituciones financieras. OJO AL DATO! No existe acceso público y libre en la EMMI a las contribuciones y técnicas de modelado que configuran este nivel 3

consiste en contribuciones basadas en transacciones de una variedad de mercados estrechamente relacionados con el mercado monetario del euro sin garantía. Cada Banco del Panel utiliza datos de entrada específicos y técnicas de modelado a medida según sus propios modelos de financiación. La entrada de datos puede consistir, por ejemplo y de manera no exhaustiva, en transacciones que no podrían incluirse en el Nivel 1, como transacciones por debajo del umbral de 10 millones pero realizadas a tasas de mercado, o datos de mercados estrechamente relacionados con el mercado monetario del euro no garantizado. Todas las contribuciones de Nivel 3 realizadas por un Banco del Panel deben estar debidamente documentadas, validadas y siempre aplicadas de manera consistente, bajo la guía del Instituto Europeo de Mercados Monetarios. Para que nos hagamos una idea, en el nivel 3 de cálculo de su EURIBOR® el EMMI tiene una declaración de su índice de referencia donde se puede leer el acuerdo con la Comisión Europea para declararlo índice crucial el 11 de agosto de 2016 como explicamos al inicio de esta entrada de la web. Este pdf (*17). En su apartado 5 sobre "EMMI no ejerce discrecionalidad en la determinación de EURIBOR, tampoco el agente de cálculo del EURIBOR" se puede leer esto: Ejercicio de juicio o discrecionalidad por parte del administrador o colaboradores Para garantizar la solidez y resiliencia del EURIBOR en ausencia de transacciones, EMMI incluyó el Nivel 3 (como se describe anteriormente) en la metodología híbrida. Los Panel Bank mantienen su discreción en la elección y el diseño de sus metodologías de Nivel 3, dentro de la orientación general proporcionada por EMMI.

A los fines de las contribuciones de Nivel 3, los Bancos del Panel pueden excluir transacciones individuales o clases de transacciones de sus cálculos si se puede considerar razonablemente que dichas transacciones se realizan a tasas que no reflejan los costos de financiamiento mayorista no garantizado del banco.

Si bien EMMI no obliga a los Panel Banks a emplear un modelo particular o tipo de análisis al usar datos de otros mercados estrechamente relacionados con el mercado monetario del euro no garantizado, cada Panel Bank debe reflejar sus propias circunstancias y patrones de negocios particulares, financiamiento y gestión de liquidez.

Para obtener más información sobre el ejercicio de la discreción, consulte el Código de Obligaciones de los Bancos del Panel (COPB) y BDM disponible en el sitio web de EMMI. Considerando que las transacciones monetarias son - "las opiniones"- las contribuciones y los modelados del nivel 3 configuran el 53% del valor del -EURIBOR a un año ®- saquen sus conclusiones sobre si el índice sigue un procedimiento matemático objetivo. Fíjense que sólo en el primer nivel se puede hablar de procedimientos matemáticos objetivos que es lo que pide la ley española. Los otros dos niveles son manipulables según el criterio del que escoja lo que se consideraria abusivo y interés de parte. Los indicadores de Transparencia del Euribor de Octubre del 2022 (*13) muestran claramente como - "las opiniones"- las contribuciones y los modelados del nivel 3 y las contribuciones históricas - lo que pasó años atras- configuran el 90% del valor del -EURIBOR a un año ®-. Ver columna de 12 meses. Estamos en lo que diría una tomadura de pelo que justifica que este índice haya aumentado un 400% en los 7 primeros meses del 2022. Una muestra de lo que decimos: Uso de cada nivel de la metodología híbrida, desglosado por plazos

Existe un documento más extenso de Metodología de determinación del índice de referencia para EURIBOR con fórmulas y todo (*14). Aunque nos cansemos de repetirlo, no encontramos los datos de las transacciones reales, las contribuciones y modelados en toda la web de EMMI.

Con todo ello, podemos concluir que la metodología híbrida del EURIBOR incumple porque no se calcula el índice a coste de mercado, el mercado es anulado para manipular, no hay un procedimiento matemático objetivo sino muchos criterios subjetivos que son susceptibles de influencia por el prestamista, que el adherente al contrato desconoce en gran medida el devenir de la cláusula, la cláusula del Euribor pese a las exigencias de la buena fe, causan en detrimento del consumidor un desequilibrio importante entre los derechos y obligaciones de las partes que se derivan del contrato. Que no vengan con que la gente no se quejaba cuando bajaba. Si se hubieran aplicado de verdad lo que el Cártel del Euribor hace podríamos pedir devolución de dinero cuando este índice era negativo. Lo que si les ha ocurrido a las entidades financieras que cobraban del BCE por pedir prestado.

La accesibilidad a las operaciones reales para el cálculo del EURIBOR ® El EURIBOR ® incumple las condiciones de verificación de las operaciones de financiación en el Mercado Interbancario y por tanto del cálculo del coste de mercado.

En general cuando leemos la mayoría de la población información sobre el EURIBOR® pensamos en las hipotecas pero descubrimos que la ® es de marca registrada y compone un conjunto de operaciones a diferentes plazos que conforman ese monstruo financiero englobado en más de 160 billones de instrumentos financieros y contratos que lo toman como referencia.

El acceso libre a esas operaciones reales del mercado Interbancario en los actores del mismo no existe. La ley habla de procedimiento matemático «objetivo», curiosamente la EMMI usa fórmulas matemáticas que todas podrían ser objetivas, lo que no son objetivos son los datos que se introducen para obtener un resultado que favorece los intereses del Cártel del EURIBOR®. Los principales actores financieros sobre los que cabría esperar la información y la transparencia que exigen las leyes no cumplen su cometido o oponen obstáculos para esconder la información si la tienen del Mercado Interbancario. Exponemos los resultados de la investigación sobre la información de operaciones de financiación reales de cada actor del Mercado monetario Interbancario:

Accesibilidad en EMMI

Accesibilidad en EMMI Accesibilidad en BCE

Accesibilidad en BCE Statistical Data Warehouse

Statistical Data Warehouse Accesibilidad BdE

Accesibilidad BdE Accesibilidad CLEARING La EMMI en su indicadores de Transparencia del EURIBOR ® de Octubre del 2022 (*13) publica este gráfico donde se ve claramente que la mayor parte de financiación en los mercados mayoristas son tomas de financiación a 1 semana. El plazo de 1 año de préstamos- referencia de las hipotecas en España- entre instituciones de los mercados monetarios representa en el EURIBOR ® sólo el 8% sobre un volumen que contabiliza la EMMI de 97 billones de euros sin entrar en ningún detalle más en su gráfica por lo que se asume que el EURIBOR ® al menos referenciado a las hipotecas tendría un mercado minúsculo en volumen de transacciones: Más allá de meras estadísticas no encontrarán otra manera para acceder a datos más relevantes que pagar para acceder a los planes de suscripción y en las licencias. por lo que se incumple la legislación española y comunitaria sobre cláusulas contractuales y acceso libre y verificación. El Banco Central Europeo emite estadísticas cada seis semanas (periodos de mantenimiento - PM- ) de los mercados monetarios. Lo que vamos a explicar aquí es resultado de analizar 14 períodos de mantenimiento que suman los años 2021-22. La información es relevante pero igualmente que ocurre con la EMMI es imposible conocer los datos reales sobre los que se construyen las estadísticas. El BCE ofrece al público estadísticas no los datos que las construyen. En las notas de prensa de la estadísticas accesibles de los mercados monetarios de la zona euro el BCE ofrece datos que confirman que el Mercado Interbancario a un año sin garantía que delimita el -EURIBOR a un año ®- está seco prácticamente. Se puede comprobar a lo largo de las notas de prensa del 2021 y 2022 que adjuntamos en la NOTA (*11 y *15) al final del artículo. El cuadro adjunto que se encuentra en todas las notas de prensa de los años comentados se puede ver: Una explicación del cuadro 1 superior en el sexto período de mantenimiento de las estadísticas de los mercados monetarios: Los números 4 y 6 se corresponden a miles de millones de operaciones reflejadas en ese período por el BCE (EuroSistema). Es la media aritmética diaria de capital en miles de millones en el Interbancario sin garantía. No hay datos del EURIBOR A UN AÑO, ni de las operaciones, ni de los agentes del Panel del Euribor o de los otros 3.500 bancos de la zona euro, ni si son préstamos entre bancos a un día, semana, mes...etc. Pero cualquiera de los documentos que adjuntamos en la NOTA (*11) si nos aseguran que el Euribor a un día es superior al 60% de todas las transsacciones de ese mercado minúsculo comparado con todos los demás de la estadística que hablan de centenares de miles de millones de euros. En esa estadística del Mercado Interbancario sin garantía (entre bancos no les hace falta) en el apartado tipo de interés FÍJENSE QUE SOLO HABLA DEL TIPO A UN DÍA PORQUE LOS BANCOS NO SE PRESTAN A UN AÑO o más largo plazo y también porque modelan los contratos swaps de tipo de interés. Para esos tienen las líneas de financiación TLTRO del BCE. Ahí debería estar el tipo del EURIBOR. No hay, no existe . Si fuera tan importante debería estar para un monstruo que mueve 100 billones .

En las notas de prensa del BCE se añaden los contactos del Banco Central y una persona de contacto también para la prensa: Banco Central Europeo

Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales

Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania

Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu

Dirección General de Comunicación, División de Relaciones con los Medios de Comunicación Globales Sonnemannstrasse 20, 60314 Frankfurt am Main, Alemania Tel.: +49 69 1344 7455, correo electrónico: media@ecb.europa.eu, sitio web: www.ecb.europa.eu Persona de contacto para consultas de los medios de comunicación: Philippe Rispal, tel.: +49 69 1344 5482. Tampoco van a encontrar más que los índices a un año sin datos en la Statistical Data Warehouse (SDW) del BCE. Un almacen de datos al que se puede acceder libremente donde tampoco es posible encontrar por fechas las operaciones del mercado interbancario a un año. Los enlaces sólo llevan a las estadísticas de los índices pero no los datos que conforman la media ponderada de cada índice según el plazo de depósito del dinero entre entidades del Panel del Euro. Puede encontrar los datos en el siguiente enlace que se facilita en cada Nota de prensa del BCE que hemos adjuntado y explicado en Accesibilidad desde el BCE en la pestaña anterior: Statistical Data Warehouse, acceso a DATA SELECTION de Unsecured - Wholesale - Borrowing - Weighted average rate - 12 months (tenor). Sólo hay tasa de interés ponderada ADJUNTAMOS IMAGEN DE DONDE DEBE IR: La web del Banco de españa adolece de todos los problemas anteriores. Sólo se encuentran estadśticas pero no los datos que las configuran. Eso no debería ser un problema en una entidad jurídica pública. Pues hay responsables delante de las instituciones del estado. El problema es con el EURIBOR que es una marca registrada privada metida dentro de una estructura pública que le da coberetura. Puede encontrar cierta información en el BDE en: Estadísticas: https://www.bde.es/bde/es/areas/estadis/

Política monetaria: https://www.bde.es/bde/es/areas/polimone/

Sistemas de pagos: https://www.bde.es/bde/es/areas/sispago/ El Clearing son las Cámaras de Compensación donde se liquidan las operaciones financieras, de Bolsa de valores, bonos de deuda privada y pública, etc. Sería el lugar idóneo pero hay que ser cliente y cumplir unos requisitos. En España Iberclear (https://www.iberclear.es/esp/). Pero hay que ser cliente como entidad financiera y hay secreto profesional. Puede encontrar más información sobre CLEARING en nuestra web en el enlace>>>. Puede encontrar información de los sistemas de liquidación del Banco de España aquí: Los sistemas de liquidación en España.

Nuestra conclusión de la metodología híbrida del EMMI es que si no hay datos se inventan, eso sí con mucha documentación pues el que se encuentra en las pestañas muestra que los datos reales que configuran el mercado no se encuentran. Sólo estadísticas pero no los datos que las configuran.

¿Cuales son por sectores las aportaciones de datos a los plazos del EURIBOR®?

En el siguiente cuadro se puede ver la proporción que alcanzan los datos reales sobre transacciones de capital entre Official Sector Institutions (entidades financieras) sobre el EURIBOR® a 12 mneses – a año- clave del índice hipotecario en España. Según el Banco de España, el euribor es:

“el tipo de interés al que las entidades de crédito de países pertenecientes (o antiguos pertenecientes) a la Unión Europea y a la Asociación Europea de Libre Comercio pueden financiarse en el mercado mayorista sin garantías”. BdE (9)

Considerando que en «¿Cómo es la metodología híbrida de cálculo del EURIBOR®?» hemos explicado el volumen de transacciones monetarias en el Nivel 1 del EURIBOR® sólo representaba el 11% de las transaciones a 12 meses o 1 año, que en la pestaña de accesibilidad a los datos del EMMI explicabamos que anualmente el Nivel 1 representa sólo el 8% de las transacciones monetarias del Mercado Interbancario a un año, en este cuadro se puede deducir que las instituciones financieras de nivel 1 sumadas a los datos históricos del índice sólo aportan un 16& de valor.

Con ello volvemos a deducir indirectamente que ese índice no cumple los standares legislativos para los que se obligan a los índices de referencia.

Cuota de volumen de los sectores de contrapartida utilizada en la determinación del EURIBOR® (Nivel 1 y Nivel 2.2), desglosada por plazo

¿Es posible acceder a más datos y cúales en la EMMI?

Es imposible saber en los datos que ofrece la EMMI en la licencia de subscripción (*18) se encuentran datos más allá de las declaraciones de tipos de interés diarios. El precio de esas licencias para saber los datos diarios va desde 41.000 a 520€.

Eso contraviene la legislación que obliga a un índice de referencia ser: claro, accesible, objetivo y verificable.

En el caso de querer acceder a datos atrasados del Euribor, es posible obtener un acceso al EURIBOR por plazos de los últimos 25 días con un enlace que dura 5 minutos si no te mueves continuadamente en la web. Cada vez que accedes previa creación de una cuenta con identificación legal y luego logearte.

Eso contraviene la legislación que obliga a un índice de referencia ser: claro, accesible, objetivo y verificable.

Conclusiones

Ponemos un extracto de una noticia aparecida en el rotativo económico Cinco Días del Grupo editorial Prisa:

Al euríbor están vinculadas la mayoría de las hipotecas variables en España, por lo que una desviación al alza, aunque muy leve, sería desfavorable para el bolsillo de millones de hipotecados. Incluso un pequeño ajuste a la baja podría desatar la indignación de los clientes, alegando que el euríbor hasta ahora vigente ha sido favorable a la banca. “En algunos contratos de hipotecas se hacía referencia a la fórmula de cálculo del euríbor, lo que abre la puerta a las reclamaciones tras este cambio”, señala Gloria Hernández Aler, socia de la firma de asesoramiento regulatorio finReg. El saldo vivo de crédito hipotecario de las familias españolas asciende a más de 517.000 millones, según los últimos datos de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Y más del 70% está ligado al euríbor a 12 meses, según fuentes del sector.

Cinco Días, La banca se prepara para una oleada de litigios por el nuevo euríbor

QUE CADA UNO SAQUE SUS CONCLUSIONES.

CON LOS AUMENTOS ABUSIVOS DEL CÁRTEL DEL EURIBOR YA NOS LLEGAN FAMILIAS QUE HAN TENIDO AUMENTOS DE 300 EUROS EN LA CUOTA O MÁS.

VAN A PERDER SU VIVIENDA Y SUS AHORROS DETRÁS DE ESTE ÍNDICE MANIPULADO. LA BANCA SABE QUE VA A TENER LITIGIOS. DEBEMOS CREAR ALARMA SOCIAL. ESTÁ EN SUS MANOS.

El Código De Buenas Prácticas Bancarias actualizado por el Gobierno puede aplazar su problema pero no lo resuleve más que a favor de la banca porque pagará más intereses del Euribor manipulado más ños. Favorece a la banca no ha Usted.

