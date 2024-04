La derrota en la guerra en Ucrania es el fin de la Europa del EURIBOR®

Los Estados Unidos en su lucha por mantener su hegemonía global ha llevado hasta el continente europeo su guerra proxi en Ucrania para intentar implosionar a la Federación rusa llevándola al caos y desmembrarla en una multitud de pequeños estados fáciles de saquear. Un saqueo, “lo habitual“, de 1/3 de las tierras emergidas planetarias que daría un desahogo de unas décadas a la grave crisis estructural de las economías capitalistas financierizadas del Occidente imperial, resultado de la reducción de la tasa de ganancia y rentabilidad que llevó a la crisis del 2007 a duras penas superada con el aumento exponencial de la deuda.

Como con el desmembramiento de la Unión Soviética y la perestroika neoliberal no pudieron subordinar, en los tiempos del fin de la historia, a las élites rusas emuladoras del capitalismo y saquear sus vastos territorios y riquezas, su guerra en Ucrania pretende lo mismo usando no sólo la vía financiera y de sanciones sino la militar hasta el último ucraniano.

Y a un punto de enviar ya tropas regulares con la bandera de la OTAN a Ucrania – siempre hubo como mercenarios- el contexto de una guerra proxi cambiaría a una guerra total, hoy encubierta, de la organización atlántica contra la Federación rusa en el corazón de Europa

– Blindados Bradley estadounidenses y carros de combate Leopard alemanes destruidos en Ucrania –

En esas contradicciones del sálvese quién pueda, mientras se recrudeze la crisis climática, las relaciones ocultas de poder se muestran en toda su crudeza. La Unión Europea ha demostrado ser un apéndice político y financiero de la OTAN sin ninguna independencia geoestratégica del gigante americano. EE.UU. ha demostrado que mueve hilos de poder que le permiten desde el espionaje a la cancillera alemana Angela Merkel hasta la voladura terrorista del gasoducto del Nord Stream en las narices del canciller Olaf Scholz en el llamado buque insignia de la economía europea.

La dirigencia política y empresarial alemana se ha achantado ante el yanqui dejando en el basusero de la historia la OstPolitik y la Organización de Seguridad y Cooperación europea -OSCE- y contraponiendo la base militar yanqui de Rammstein y el Centro Estratégico de Comunicaciones de la OTAN – NSCCE- en Riga.

Dicho de otra manera, en la base alemana de EE.UU. en Rammstein, nunca desmantelada, se decide el futuro de Europa o lo que es lo mismo, Alemania ha sido siempre un país ocupado, una colonia yanqui, que acepta el futuro que deciden los designios de la bota yanqui en el corazón de Alemanía a casi 80 años de la derrota de su régimen nazi y a 30 de su reunificación.

Las sanciones a Rusia se han vuelto contra Europa que se desindustrializa a pasos agigantados. Ayer se sabía que Rusía y China han prescindido totalmente del uso del dólar en sus intercambios comerciales. Lo que también está ocurriendo entre muchos otros países. ¿qué será del €uro ante ese negro futuro?

Europa es ya un subcontinente donde el canciller Scholz va de viaje a una feria industrial a la ciudad china Chongqing (32 millones de habitantes) y es recibido sólo por el vicealcalde. Alemania es prescindible en el nuevo juego geoestratégico. Para entendernos Berlín y Frankfurt, sede del BCE, corren hacía la irrelevancia mientras los Verdes alemanes llaman de nuevo al servicio militar obligatorio recreando la vieja gloria militar nazi.

En este escrito no vamos a explicar detenidamente estas afirmaciones, pues pueden encontrar multitud de documentos que explican esta visión que desde aquí compartimos.

La suerte de la Europa del €uro es la del EURIBOR®.

Lo importante es que con la guerra en Ucrania la Europa “Financiera“, la del €uro, está demostrando que ha sido un apéndice histórico de Wall Street y del complejo militar-industrial. Que la construcción europea entorno de la moneda única, más que un acto democrático de soberanía continental, fue una recreación de las élites financieras y corporativas del continente con lazos económicos y culturales con los intereses hegemónicos americanos que dominan las empresas claves europeas gracias a la financiarización y los fondos de inversión sentados accionarialmente en sus consejos de administración. Es una construcción de las élites bancarias y los oligarcas de las grandes corporaciones europeas en comandita con el yanqui.

La unidad europea entorno a la moneda muestra la debilidad política de una construcción financiera elitista al margen de la ciudadanía. Muchos de nuestros dirigentes han sido ejecutivos de Wall Street y la City o formados en universidades americanas, reconozcámoslo.

Ese acuerdo tácito, sobre la base de la CEE y entorno a la moneda única, creó el monstruo burocrático en Bruselas, donde las grandes decisiones contra los pueblos europeos no se toman en ningún parlamento y que burócratas, al margen del escrutinio público, como Ursula Von der “Pfizergate” (*1) o Josep Borrell y su jardín, deciden sobre los destinos de millones de ciudadanos del continente.

En realidad el Banco Central Europeo -BCE- en Frankfurt y la capitalidad de Bruselas nacen como el acuerdo previo de esas élites , especialmente de la gran banca entorno del índice de tipos de interés bancario EURIBOR®, que nace incluso unos días antes del €uro y se refuerza con la consolidación del Tratado de Maastrich y del Tratado de Lisboa posterior.

Con la entrada de este siglo, la Federación Bancaria Europea que agrupa a la mayoría de la banca, impone el Cártel del índice EURIBOR® sobre la mayoría de índices nacionales. La crisis financiera del 2007 destapó el escándalo de su manipulación hasta que el capote de la Comisión Europea en 2016 lo convirtió en el índice de referencia para los más de 180 billones – 12 ceros- en euros de contratos comerciales y financieros que lo usan o usaban. Hablamos de la estafa EURIBOR®.

Hoy la guerra en Ucrania está haciendo implosionar el eje franco-alemán, motor del continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. El BCE ha demostrado ser un apéndice de los intereses de la Reserva Federal y ambos desde la crisis financiera no resuelta del 2007 han empleado estrategias comunes – incremento exponencial de la deuda- para salvar el culo de los grandes negocios de las élites bancarias y corporativas de ambos lados del Atlántico para mantener su rentabilidad.

La OTAN se ha convertido en un tratado de agresión militar y la estructura financiera occidental en una máquina de expropiación de riquezas de lo que no hace falta mostrar ejemplos que por doquier los lectores pueden recordar en los últimos decenios. Hay muchos capitales expuestos en la apuesta ganadora en la guerra en Ucrania de la OTAN, mano militar del capitalismo financiarizado occidental.

El nerviosismo de las élites europeas y los llamados a la militarización del continente son fruto de la impotencia que ante una posible derrota militar atlantista en la guerra proxi de Ucrania acabe por reventar las costuras, ya muy tensadas, de los 27 países que componen la Unión europea. Todas están reventando entre graves acusaciones entre los presidentes de los principales países europeos en la implicación en la guerra que hay en el continente.

Lo que está en entredicho es la misma construcción burocrática entorno a la moneda única y los intereses corporativos y financieros. O sea, TODO aunque implique poner en cuestión bajo la bota militar las libertades y los derechos ciudadanos de todas las naciones y pueblos europeos. A pesar que el grado de control de los medios de comunicación europeos y occidentales, en manos de los fondos de inversión yanquis, no dejan aún entrever el grado de dislocación del proyecto europeo, éste se ha convertido en un girigay en el gallinero subcontinental, con perdón de las gallinas.

Por eso, las llamadas a la militarización y las fantasías que nos venden nuestros gobernantes de los rusos llegando a Gibraltar demuestran que estamos cerca de un punto de inflexión del proyecto de la Unión europea basado en los intereses de las élites que nos gobiernan, apantalladas detrás de los burócratas, y la degradación ética con casos gravísimos de corrupción generalizada incluso en el Parlamento europeo y en los pasillos de la Comisión europea en Bruselas que viven del cuento del presupuesto comunitario.

Y a la bota militar de la OTAN no le va bien la guerra proxi que montaron usando el régimen dictatorial de Volodímir Zelenski en Kiev contra la Federación rusa. Nos están llevando a una guerra nuclear de consecuencias devastadoras tras el delirio de unas élites cegadas en su viejo poder perdido y dispuestas a morir matando. Las propuestas de EE.UU. de confiscación, de robo descarado que es lo que saben hacer, de los activos rusos en el Occidente por valor de 300.000 millones de € es una guinda de la ruina que nos está llegando de manos de nuestros oligarcas enfurecidos.

La histeria del capitalismo desquiciado se muestra en la podredumbre que llega a sus órganos vitales financieros. Para confiscar esos activos del Banco central ruso, que quieren usar para alargar la guerra, y no pagar ellos, necesitan pillarlos donde están. Dónde están? Pues principalmente en EuroClear ( fundada por J.P.Morgan) con sede en Bélgica y en Clearstream (de Deutsche Börse con sede en Luxemburgo, dónde no se pagan impuestos a diferencia del resto de mortales europeos). EuroClear y ClearStream son un órgano vital de las finanzas imperiales occidentales.

TARGET2 y Clearing: La quiebra de los entes financieros ligados al EuroSistema.

Si el poder de “imponer” está en las armas militares y financieras en el capitalismo, vamos a esta segunda parte que también hemos ido desarrollando en los últimos años en nuestra web para nuestros lectores.

Qué es el Sistema de la Reserva Federal – FR – de los EE.UU? La FR es un sistema de pagos de importancia sistémica (SPIS o SIPS) que tiene la característica de que un fallo de este sistema podría poner en peligro el funcionamiento de toda la economía mundial. Es un sistema de pagos bancarios y financieros o cámara de compensación, un sistema técnico implementado por el Estado pero de uso privado de los bancos principalmente y operadores financieros.

Para resumirlo todo un poco:

En Europa, tenemos una copia, hermana menor del sistema yanqui, la unión monetaria creó TARGET2 (es un SIPS), que es una infraestructura pública de pagos en dinero del Banco central, que ofrece el servicio técnico a los operadores privados de manera que estos se llevan la morterada y el sistema público los gastos.

TARGET2 es un sistema de liquidación en tiempo real en el que las transacciones de pago entre instituciones bancarias y financieras, en las que participan los bancos centrales de cada país europeo y de fuera, que operan con el sistema SWIFT y el sistema Target2-Securities. Importante es entender que fuera de ese campo de juego no eres nadie.

El sistema SWIFT es un sistema de pagos o comunicaciones financieras entre bancos y otras entidades financieras con productos de todas clases a escala mundial. Pero, ojo!, se trata de una sociedad cooperativa internacional de derecho belga, propiedad de unos 3500 miembros (todos instituciones financieras) como accionistas. Y cuidado!, su supervisión recae sobre los bancos centrales del Occidente del Grupo de los Diez (Alemania, Bélgica —supervisor principal—, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón, Países Bajos, Reino Unido, Suecia y Suiza) y el Banco Central Europeo. Un ciudadano de a pie lo conoce por el acrónimo BIC que es el número que tiene cada banco asignado en Swift. La Federación rusa fue expulsada del sistema SWIFT tras el inicio de hostilidades en Ucrania rompiendo las comunicaciones financieras entre el Occidente y los rusos. Occidente castiga al ostracismo financiero a las élites rusas por no doblegar su rodilla ante los amos del mundo.

Por su parte, el sistema Target2-Securities – T2S- es la plataforma única paneuropea, propiedad del Eurosistema -BCE-, que facilita la liquidación centralizada en dinero de banco central de las operaciones de valores en euros o en otras monedas (*2). Uno de los objetivos de T2S es reducir el coste de la liquidación de valores en Europa para mejorar la competencia y abaratar costes a los operadores financieros privados (Bancos, DCV, etc). Los valores son títulos jurídicos comercializables como acciones, deudas privada y pública ( Bonos, Billetes, Obligaciones) o derivados financieros (futuros, swaps, etc).

Target2-Securities es una infraestructura pública de control de los mercados de capitales de la que se benefician empresas privadas que cobran una morterada por realizar sus servicios (operan como sociedades accionariales) llamadas Depositarios Centrales de Valores – DCV -.

El núcleo duro de la mafia del poder financiero

Con ello vamos entrando en el núcleo de lo que queremos analizar en este documento. EuroClear y Clearstream son DCV (y otras como IberClear, Eurex Clearing, CME Clearing Europe, ICE Clearing), empresas de las que es difícil escapar en el mundillo de las transacciones financieras globales y de problemas con el fisco y la justicia que siempre arrastran. En EE.UU. el principal depositario es The Depository Trust and Clearing Corporation (DTCC), el principal del mundo financiero, que pertenece al Sistema de la Reserva Federal. La diferencia entre los fondos de un banco central y los de bancos privados o entidades financieras, depositados y gestionados por los DCV, es que los primeros están respaldados por la legislación internacional y no del país donde reside la matriz.

Las plataformas de clearing son como la memoria del capitalismo financiero pues centralizan la venta, compra y liquidación de valores financieros. Es el corazón del Sistema gestionado por empresas privadas que mueven cantidades ingentes de dinero y, por tanto, un centro de control geopolítico. En 2019 solo Euroclear, desde Bruselas, realizó 239 millones de transacciones de valores por valor de 837 billones de euros que es equivalente a 10 veces el PIB mundial (*3).

Desde estas plataformas se pueden enviar señales para la extorsión financiera o militar donde se ponga en peligro los intereses de las élites occidentales que controlan este “cotarro“. EuroClear y Clearstream están implicadas en la extorsión a Argentina y su deuda con fondos americanos, en el robo del oro de Venezuela, Irán, en la fuga de capitales en los países del este europeo y principalmente de la expoliación del Estado ruso tras la implosión de la URSS. No hay expolio financiero, complejo militar-industrial ni paraísos fiscales sin que participen estas plataformas de guante blanco de la necropolítica.

Estas plataformas están implicadas igualmente en el juego de compra-ventas de titulizaciones hipotecarias, en el salvamento en 2010 de la Banca desde el BCE y en el negocio de los fondos buitre comprando paquetes de créditos y hipotecas a los bancos españoles desde paraísos fiscales como Luxemburgo.

Target2-Securitites es una plataforma de servicios ligada al EuroSistema que es utilizado exclusivamente por esos operadores privados -DCV-, como EuroClear (dispuesta a confiscar las divisas del banco central ruso), lo que supone la creación de un mercado único de valores con una consanguinidad directa de intereses privados supeditando el interés público al de las élites.

El rastro de los valores con los que se trafica en las plataformas de clearing muestra quienes son sus beneficiarios. Pero las bases de datos de Euroclear, de las DCV, son opacas al escrutinio democrático, al control ciudadano, subordinando los intereses ciudadanos a los de las élites con la connivencia de toda la clase política europea en este escándalo de ocultación de lo esencial del sistema financiero.

Mientras los sistemas de vivienda pública, sanidad, educación y infraestructuras básicas se encuentran desligados de la actividad y responsabilidad de la autoridad monetaria y financiera central europea, está construye abiertamente sistemas al margen del escrutinio público, y conspiran desde las plataformas privadas financieras para adecuar leyes, responsables, sistemas a los intereses de una minoría cada vez más selecta que nadie escogió en ningún parlamento pero que hacen de su capa un sayo.

Esta es la Europa del EURIBOR®, la de la Banca privada fábrica de euros de curso legal, de los euros de chistera, la que peligra por una derrota militar en su guerra en Ucrania junto al yanqui que vive en su isla. La de las élites financieras y corporativas que ven peligrar su chiringuito montado en las últimas décadas a cuenta de la indolencia de la sociedad civil alienada en una sociedad de consumo que se consume en sus propias contradicciones pues el expolio se acaba, como vemos con la grandeur francesa macronista que ha recibido una soberana patada en el culo en el Sahel. Si Malí se rebota después de dos siglos sometida al “blanco europeo” imaginemos como lo viven las élites de la Federación rusa humilladas una y otra vez por Occidente al no tratarlas de tú a tú sino como subalternos.

Tal vez estemos delante de un cisne negro. El viejo mundo occidental se nos acaba camaradas:

La UE podría llevar a la quiebra a su ente financiero clave con la confiscación de activos rusos

Esta idea iniciada por los EE.UU. trata de transferir estos activos rusos a Ucrania como compensación por los daños de guerra de manera que la morterada de capitales occidentales invertidos en esa guerra proxi de Occidente quedarían a salvo de pérdidas.

La venganza rusa no se ha hecho esperar. Un tribunal ruso ha ordenado la incautación de fondos de JPMorgan Chase por un total de 439,5 millones de dólares una semana después de que el prestamista VTB, administrado por el Kremlin, lanzara acciones legales contra el mayor banco estadounidense para recuperar el dinero atrapado bajo el régimen de sanciones de Washington (*4). Los activos rusos confiscados en EE.UU son una mínima parte de los más de 300.000 millones que se pretende robar y que dan una señal a todos los países del planeta que el Occidente es capaz de robar si sus intereses son puestos en tela de juicio por cualquier país que se vuelva hostil. El mundo estará basado en reglas si estas son beneficiosas solo a Occidente.

Las hostilidades occidentales han llevado a más venganzas financieras en muchos negocios occidentales en la Federación rusa como la expropiación de Agrotierra, un negocio agrario de cientos de miles de hectáreas de tierras fértiles del multimillonario yanqui George Rohr y sus negocios del fondo de inversión de NCH Capital Inc, en la Quinta Avenida de New York, a favor de l’Agència Federal de Gestió de la Propietat de Rusia.

El grueso de la confiscación provocada por EE.UU. se realizará a través de los fondos depositados en EuroClear en nuestro continente con lo que la venganza rusa será mucho más dura en casa pues hablamos de 208.000 millones de activos rusos en la UE. O sea, las reservas rusas en euros depositadas en nuestro pequeño subcontinente. Un plan genial de los EE.UU. cuyas consecuencias pagará nuevamente Europa. Pues de aquesl dinero, 180.000 millones se encuentran en EuroClear y el resto en su competidora ClearStream. Las reservas en divisas de un estado están salvaguardadas por la legislación internacional y, en todo caso, sólo una sanción de la ONU o de su Tribunal Internacional podrían causar un embargo, por lo que lo que hacen nuestros gobernantes de la Comisión Europea y oligarcas financieros es una clara violación del derecho internacional.

Según Reuters, un funcionario europeo le informó que la respuesta de Rusia a la confiscación ilegal por parte de la Comisión Europea de los activos congelados del Banco Central del país podría suponer numerosas demandas por parte del Banco Central ruso, que a través de tribunales rusos probablemente tomaría los 33.000 millones de euros (36.000 millones de dólares) de Euroclear que están en el depósito nacional de valores en Moscú. Aunque también ya hay demandas contra bancos europeos en Dubai y Hong Kong.

Esto llevaria a EuroClear, el ente financiero clave depositario de valores del continente, a la posible quiebra si no es salvado con el dinero de todos los contribuyentes desde el EuroSistema. Todos los europeos a pagar las tropelías de nuestras élites por el mundo. Legalmente, toda esta confiscación o robo esta claramente prohibido y las consecuencias de tal violación del derecho internacional serían desastrosas. Una vez más, se demuestra que el llamado “orden mundial basado en reglas” que Occidente propaga es un mero término de lucha y que Occidente mismo rompe cualquier regla cuando se beneficia de ello.

Imagine que llega a su Banco y le dice que su dinero se lo queda él porqué no le gusta Usted? Bueno, no es muy distinto, que una ejecución hipotecaria con contratos llenos de cláusulas abusivas y un tipo de interés manipulado por el Banco. Nuestras élites están acostumbradas a la delincuencia sabiendo que esas empresas privadas accionariales llamadas bancos son propietarias de las fábricas de dinero que imprimen euros de curso legal por el que cobran intereses a toda la economía.

Salva TORRES, 2024-04-23

Notas:

