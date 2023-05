La lista de la vergüenza nacional

Un artículo que conserva toda su actualidad después de 7 años.

Cuando oigo hablar de las entregas voluntarias de viviendas me parece un chiste de muy mal gusto. ¿A quién quieren engañar con el más puro estilo PP? Sólo les ha quedado decir «entregas voluntarias en diferido» y hubieran quedado de lujo.

Este 2016, sera muy duro en lo relacionado con el tema de la vivienda, se dice que los desahucios por impago de hipotecas están bajando y sí están bajando pero suben los de desahucio por impagos de alquileres.

Analicemos la bajada de ejecuciones hipotecarias: el motivo no es otro que el aumento de las famosas daciones en pago, las entidades bancarias han renuciado a las reclamacion por via judicial y el motivo no es otro que la perdida de confianza con el sistema y sobretodo con los criterios de sus SEÑORÍAS. Se están archivando muchas de estas demandas, por diferentes motivos (clausulas abusivas, intereses desproporcionados, falta de legitimación) y sobretodo por la presión del TJUE, que prácticamente se está cargando la Ley Hipotecaria.

Este es el motivo del aumento de las famosas daciones voluntarias; claro que son voluntarias, después de que las familias han pasado por un calvario de acosos, telefónicos y de visitas personales de auténticos cobradores de morosos, un rosario de cartas y si por desgracia hay avalistas, y más si son personas mayores, no queráis saber lo que son capaces de hacer estas auténticas bandas organizadas de extorsionadores. Esta es la manera simple de conseguir daciones voluntarias.

Sr. Director del Banco de España o cualquier otro responsable tenga el cargo que sea, no le haga el caldo a esta pandilla, maquillando el nombre no tapará la vergüenza nacional y la muerte civil de miles de familias. Como dice el título del último libro mi admirada CRISTINA FALLARAS, periodista y una auténtica activista, «A LA PUTA CALLE», este es su autentico nombre y no otro, recuérdelo bien.

NO A LA DACIÓN EN PAGO, LUCHA POR TU CASA. EL PROBLEMA LO TIENEN ELLOS. SÍ A LA VÍA JUDICIAL. TENEMOS MÁS QUE GANAR QUE DE PERDER

Ejecuciones hipotecarias con pérdida de vivienda principal en España en 2012, 2013 y 2014

Entregas voluntarias de vivienda con dación en pago 46.633 Entregas voluntarias de vivienda sin dación en pago 10.312 Lanzamiento judicial hallándose la vivienda vacía 46.632 Lanzamiento judicial hallándose la vivienda ocupada pero sin intervención policial 6.183 Lanzamiento judicial hallándose la vivienda ocupada y con intervención policial 380 TOTAL 110.140 Fuente: Banco de España

