El desahucio de Miguel muestra una Justicia totalmente volcada a favor de la Banca

El lobby de la Banca tiene unos tentáculos muy largos que llegan hasta el corazón, a las zonas más profundas, del Estado español. Nadie escapa a su poder o sus prebendas, ni los magistrados, y cuando más arriba más serviles a los intereses de las élites financieras. Basta mirar los miles de sentencias que condenan a hogares a perder la vivienda por deudas desorbitadas que se reducen a unos pocos miles de euros cuando los banqueros españoles las venden a fondos buitres – así lo desean- y destruir vidas de «compatriotas» antes de hacer una quita de deuda o llegar a un acuerdo por no ir a una ejecución hipotecaria.

Este es el caso de Miguel, un veterano activista de PAH Madrid, afectado estos días por la avaricia de los banqueros.

Transcribimos la entrevista realizada a Miguel, compañero de años de lucha en PAH Madrid, cuyo desahucio estaba previsto para el pasado día 22, y que se consiguió aplazar hasta el próximo 15 de marzo – PAH MADRID –

¿Vive de alquiler o con una hipoteca?

Todos los problemas han derivado de una hipoteca

¿En qué año se hipoteca y con qué entidad?

En el año 2000 y con la entidad La Caixa, actual Caixabank SA.

¿Se hipoteca usted solo o con alguien más?

Me hipotequé junto a mi esposa.

¿Qué tipo de hipoteca firma usted con el banco?

Un Crédito Abierto con Garantía Hipotecaria.

Una hipoteca abierta le permite disponer del dinero que va devolviendo si lo necesita para afrontar un gasto puntual, ¿no?

Efectivamente, el Crédito Abierto tiene la posibilidad, como crédito que es, de utilizar en segundas, terceras, etc disposiciones el capital que está amortizado, y puede ser para cualquier cuestión: unas vacaciones, la compra de un coche, etc. Por lo tanto no es un crédito hipotecario al uso.

Si su hipoteca es mixta, la cuota varía de acuerdo con el Euríbor. ¿Le afectó la subida del Euríbor en este proceso?

Dado que el interés del crédito abierto era variable afectó sobremanera las subidas del Euribor.

¿En qué año comienza a tener problemas para asumir los gastos de la hipoteca?

2011

En ese momento, ¿usted trabaja?

ISí.

Desde ese año, ¿usted deja de pagar totalmente al banco?

Dejamos de abonar la amortización de capital a finales de 2011, aunque se siguió pagando los intereses del crédito dado que llegué a considerar que como crédito podía liquidar intereses mensuales del mismo y a vencimiento amortizar el capital que quedaba pendiente. La Caixa no lo consideró así e interpuso un procedimiento de ejecución hipotecaria en 2012. Aún a pesar de ello seguimos abonando los intereses del crédito hasta septiembre de 2022, dos años después de que se terminase el plazo del crédito abierto concedido. ¿Porqué lo hice?, tenía esperanzas de llegar a algún tipo de acuerdo con Caixabank SA, pero eso hay que quitárselo de la cabeza, con las entidades financieras no se puede negociar si ellas están en una posición ventajosa y no estás dispuesto a que abusen de ti.

¿Cuándo le llega la carta de desahucio?

La diligencia señalando lanzamiento para el 22 de febrero fue dictada con fecha 07 de febrero siéndonos notificada el 15, con escasos seis días de antelación. La Comisión Judicial me comentó que lo normal es que se hubiera notificado el 08 pero que ahora tienen mucho trabajo y que se retrasaron. Les dije que si veían normal que del plazo de 15 días concedido se dejase solo en siete y me contestaron que otras veces ha sido con una antelación solamente de 48 horas. Ésta es la Justicia que tenemos en este país, no da para más.

¿Qué decía la carta de desahucio?

La notificación del Servicio Común de Actos de Comunicación señalaba fecha y hora del lanzamiento (desalojo con policía y cerrajero).

¿Sabe quién interpone la demanda de desahucio?

Sí, la mercantil Coral Homes SLU, cuyo socio único es Buildingcenter SA, entidad del Grupo La Caixa.

¿Por qué es Coral Homes la entidad que solicita el desahucio y no Caixabank?

Por una razón muy sencilla, constitutiva de fraude de ley, y ante el qué los órganos judiciales españoles suelen mirar para otro lado, como el que me ha tocado, el JPI nº 37 de Madrid; aunque últimamente el Tribunal Supremo en un par de sentencias, y diferentes Secciones de Audiencias Provinciales y unos pocos de los cientos de juzgados de primera instancia que hay en este país empiezan a reaccionar ante lo burdo de la operación que consiste en: la entidad Caixabank SA se adjudica el inmueble en la subasta, que en estos años pasados quedaban siempre desiertas ya que el precio de salida no interesaba a ningún postor, la entidad financiera cedía el remate a su inmobiliaria, en el caso de la Caixa, Buildingcenter SA, y una vez realizada dicha cesión, ambas mercantiles anuncian al Juzgado que no tienen más interés en la ejecución hipotecaria y solicitan el archivo del procedimiento. Con posterioridad, Buildingcenter le cede el inmueble –en una figura que se llama `título de aportación´- a la mercantil `»de paja» Coral Homes SLU que a su vez inicia una demanda de Juicio Verbal por Precario de Desahucio frente a los IGNORADOS OCUPANTES del inmueble, cuando conoce perfectamente nombre y apellidos de los mismos, pero de esa forma los trata de ocupas y les priva de todo aquello que les protege la ejecución hipotecaria como por ejemplo el acogerse al aplazamiento en el lanzamiento que contempla los artículos 1 y 2 de la Ley 1/2013, de 14 de mayo. Puro y duro fraude legal y procesal, que si lo haces tú te cae la del pulpo, pero como lo hacen las entidades financieras, casi todas las instituciones miran para el lado contrario.

¿En qué año Caixabank subasta su vivienda?

En diciembre del año 2013

¿Desde qué subastan su vivienda, usted deja de pagar?

Como ya he dicho anteriormente deje de abonar los intereses mensuales del Crédito Abierto en septiembre de 2022, dos años después de terminar el plazo de dicho Crédito

¿Cuál es el motivo que alega Coral Homes para solicitar su desahucio?

La propiedad del inmueble.

¿A cuántos juicios ha acudido en este proceso?

A dos: al procedimiento de ejecución hipotecaria y al fraudulento Juicio Verbal por Precario actual.

Y su abogado, ¿qué razones defiende para que no le desahucien?

Que en el procedimiento de ejecución hipotecaria, que se siguió en el JPI nº 32 de Madrid, no se nos permitió defendernos por el tema de las cláusulas abusivas, como consumidores que somos, dado que el Titular de dicho órgano judicial manifestó una y otra vez, en total desacato con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la doctrina dictada por nuestro Tribunal Constitucional, que nuestra defensa por ese motivo era extemporánea, cuando en realidad se puede plantear hasta el mismo momento de perder la posesión del inmueble. Y dado que, además, existen en la actualidad dos escritos planteados ante dicho Juzgado a la espera de su resolución.

Entonces, ¿en qué momento decreta el juez el lanzamiento?

La Letrada de la Administración de Justicia del JPI nº 37 de Madrid solicita que el SCAC señale lanzamiento sin esperar a que el JPI nº 32 de Madrid resuelva, y sin esperar a la tramitación total de los recursos planteados y pendientes de resolver en el Verbal por Precario, y sin que la Juez titular del JPI nº 37 considere el fraude legal y procesal cometido por la demandante, ni tampoco que dicha demanda fue notificada de forma absolutamente defectuosa a parte de los demandados.

¿Ha interpuesto algún recurso ante la Justicia para evitar el desahucio?

En mi legítimo derecho a la defensa, todos los que he podido. Recurso de Reposición ante la diligencia que contemplaba el señalamiento de lanzamiento, y que ha sido admitido a trámite. Recurso de Apelación que ha sido elevado ante la Audiencia Provincial Civil de Madrid. Y Recurso de Amparo ante el Tribunal Constitucional que notificó ayer, horas después del intento de lanzamiento que `no lo admitía a trámite ya que incurría en extemporaneidad por haberse prolongado, de modo manifiestamente improcedente, la vía judicial previa. Parece ser que en este Tribunal no está bien visto que ante la cerrazón de un Juez, como el del JPI nº 32 de Madrid, pretendas que el mismo cumpla con la doctrina constitucional y la jurisprudencia del TJUE. El Constitucional viene a decir que SÍ al derecho de defensa, pero poquito, sin pasarse. No es de extrañar que este Tribunal tumbe el 99% de los recursos que se le plantean.

¿Qué ha alegado en estos tres recursos que me acaba de nombrar?

Entre otras cuestiones, el fraude legal y procesal cometido por Coral Homes SLU, que se dictase doctrina definitiva sobre la posibilidad de acogerse a la prórroga en el lanzamiento que contempla la Ley 1/2013, de 14 de mayo, para todos aquellos que en su momento fueron ejecutados y ahora se les ha planteado demanda de Juicio Verbal por Precario de forma fraudulenta, y la notificación defectuosa de la demanda que realizó el Juzgado nº 37 a mi persona.

Ayer era su fecha de lanzamiento, pero sigue aún en su vivienda, ¿por qué?

Por un intento de negociación que estamos acometiendo ante la mercantil Coral Homes SLU, y ¡cómo no!, por la extraordinaria respuesta que dieron los miembros de las plataformas de PAH Leganés y PAH MADRID, y que me disculpen si hubo alguna otra y no me percaté, cerca de sesenta personas que nos arroparon en todo momento y nos acompañaron en este trago amargo, y que tuvieron que aguantar la total falta de empatía de la procuradora sustituta de Coral Homes SLU quién les faltó al respeto al decirles que lo que tenían que hacer es ¡pagar impuestos!. Seguramente esta señora no tendrá la misma expresividad ante las entidades financieras para las que trabaja y que deben a todos los españoles alrededor de 70.000 millones de euros; o para afearles la evasión de impuestos que realizan en las cesiones de remate realizadas en las ejecuciones hipotecarias. ¡Qué fácil es actuar bruscamente frente al débil y doblar la cerviz ante el poderoso!

¿La justicia le ha dado una nueva fecha de lanzamiento?

Si, para el próximo miércoles 15 de marzo a las 09:30 de la mañana.

Hasta esa fecha, ¿qué hará usted?

Intentar negociar con Coral Homes SLU, o la entidad Servihabitat Servicios Inmobiliarios, que se dedica al alquiler y venta de los inmuebles de Coral Homes SLU, y de otras mercantiles, para conseguir algún acuerdo satisfactorio para ambas partes

A pesar de en su momento no poder afrontar la cuantía total de la hipoteca, ¿ahora tiene recursos económicos para comprar su casa a Coral Homes?

Y para alquilarla. De aquél momento ha pasado más de una década, y han sucedido muchas cosas.

En el peor de los casos, si se produjera el desahucio, ¿tiene alternativa habitacional?

Aunque parezca mentira, por la vida tan deshumanizada en la que vivimos, nos han ofrecido compañeras de la PAH tener un techo en donde vivir. Pero no espero llegar a eso y tengo confianza en alcanzar algún tipo de acuerdo con entidades que tienen miles de viviendas cuyo destino debiera ser el albergar familias a cambio de una contraprestación. En concreto, Coral Homes SLU, la empresa que me quiere desahuciar, tiene más de 52.000 inmuebles según anuncia en su propia página web. Considero que la vivienda, como bien de primera necesidad, nunca debiera ser objeto de una avaricia desacerbada

¿Qué conclusiones saca de este proceso y de lo que ha vivido?

Conclusiones: que ante la picardía, en las cesiones de remate, de evadir impuestos por parte de las entidades financieras ejecutantes para que sus inmobiliarias se puedan acoger al tipo reducido de las Comunidades Autónomas, dejando éstas de ingresar en sus arcas, desde 2008 al 2020, miles de millones, las autoridades miran para otro lado; que ante las actuaciones aquí denunciadas de fraude legal y procesal que determinadas entidades financieras realizan, como Caixabank SA, no olvidemos de alguna forma relacionada con la OBRA SOCIAL LA CAIXA, los órganos judiciales españoles a lo suyo; un Tribunal Supremo que retuerce la jurisprudencia del TJUE hasta dejarla irreconocible, y a favor de las entidades financieras, y no pasa nada. En definitiva, pocas esperanzas veo en este santo y apostólico país, en el que el consumidor pinta más bien poco, y en el que se vislumbra alguna esperanza como el de la Agencia Tributaria Española levantando en 2021 actas de inspección contra decenas de fondos buitre por los impuestos no pagados a partir de carteras de inmuebles adjudicados en las ejecuciones hipotecarias en lo que se denomina `»ventas en globo» en las que según el Tribunal Supremo no se puede averiguar la venta individual de cada inmueble o crédito, y así evitando que el interesado pueda ejercer su derecho al retracto que contempla el artículo 1535 de nuestro Código Civil. En fin, habrá que ser optimista esperando que algún día llegue la justicia a éste país, la de verdad, no la charlotada de transgresores de la ley que tenemos en estos momentos.

