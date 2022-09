La congelación escocesa de la burbuja del alquiler y «la brevedad» de las consignas de los sindicatos de vivienda

Aún con los aplausos a la congelación escocesa, los Sindicatos de vivienda e inquilinos, muchas PAH y los sindicatos de clase, en la tramitación parlamentaria de la Ley del derecho a la Vivienda, aún exigen la regulación no la congelación de las rentas de los arrendadores – propietarios ahora llamados tenedores-. Esa regulación la quieren determinar por topes de precios, o sea, delimitar zonas residenciales, y indexar precios máximos, cuando esas zonas sufren tensiones inflacionarias, medidas que deben ser aprobadas por la administración en un proceso complejo no exento de todo tipo de agravios que judicializan aún más su implementación. Todo sea dicho de paso, medidas que han fracasado en otros países- los alquileres subieron igualmente- cuando se han intentado aplicar esa clase de regulaciones, como ejemplos Berlín y París. Esas medidas, de regulación, aprobadas en Catalunya, como una ley de moderación de rentas fueron a su vez recurridas y derogadas por el Tribunal Constitucional a demanda del PP. Los magistrados y la mayoría de diputados del Congreso parece ser que estarían entre los tenedores de vivienda, o representan sus intereses, en virtud de sus conclusiones. Los sindicatos aplaudieron la ley catalana de moderación y protestaron cuando se derogó. La palabra congelación no está ni la han nombrado hasta hoy.