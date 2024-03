Impuesto a la Banca o “Ley de exterminio de los privilegios legales de la Banca”

Hoy vamos a plasmar aquí un largo hilo de tuits (¡70 sólo !) de los que nos tiene acostumbrados el abogado Moreno Yagüe con el que colaboramos en la lucha contra la Estafa EURIBOR®.

En esta introducción sólo queremos reseñar como hemos explicado en el largo número de documentos que hemos publicado sobre esa estafa del tipo de interés bancario -euribor- que los tuits del letrado en la red social X comparando los pagos al pool eléctrico español con la mafia bancaria son muy acertados.

Acertados porqué muestra que si los “beneficios caidos del cielo” del pool eléctrico son inmorales, los privilegios legales de la élite financiera son pero que mucho peor de lo que incluso explica el letrado en su red social X.

El papel de la Banca es aún más parasitario. En realidad la Banca es una empresa accionarial que fabrica, sin casi restricción, euros privados de curso legal por el que cobran peajes, intereses y comisiones, a toda la economía provocando inflación, prácticamente a coste cero. Su producto estrella: los euros privados de curso legal por el que cobra intereses desorbitados – EURIBOR® – SON UNA RUINA. Esa ruina es el modelo que defienden las élites financieras y corporativas occidentales en su guerra global a la que nos quieren meter.

Un banco no necesita el dinero del BCE para dar préstamos. Un banco crea dinero cuando concede un crédito. Lo dice hasta el Banco de España en su web >>>

#BeneficiosCaidosDelCielo

1 Vamos a reírnos un poco del ridículo que hacemos por aquí algunas veces, todos, que nunca viene mal. En particular de la gente que se dedica a esto de las Leyes y el Derecho.#BeneficiosCaidosDelCielo : intolerancia o alergia a las ideas. (70 tuits, avisaos estáis) — Hackbogado (@hackbogado) February 26, 2024 EL HILO DE TUITS RESEÑADO DE HACKABOGADO (*1)

Mercado eléctrico español -OMIE

02.- Para quien no sepa de qué hablo: resulta que el otro día se publicó en el Diario de las Cortes una proposición de ley que llevaba un titulo horrendo, que pretende gravar con impuestos a los que nos roban. Y que es una patata, por insuficientemente ridícula.

03.- Si tienen curiosidad (es cortísima, 5 páginas, 1 de carátula, 2 de exposición de motivo, 2 de ley), que deberían, el texto de marras está aquí:

Proposición de Ley para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca (*1).

04.- La cosa se “lia” porque le han puesto un título horrible: “Ley para una correcta imposición de los beneficios caídos del cielo de la gran banca” Luego les digo cuál debería haber sido el nombre “correcto”.

05.- Los “juristas” comienzan a hacer chanzas y a burlarse, a protestar y criticar todo (qué si, que bien no está, ya les digo que debería tener otro nombre) y sobre todo se quejan de que qué es eso de que una ley lleve #BeneficiosCaidosDelCielo en su nombre.

06.- Luego, encima, no se utiliza el término en la Ley. Hay quien intenta ser propositivo (se agradece) y opina (yo también estoy opinando, ojo) que debería usarse el sintagma “beneficios extraordinarios”. Pero no, tampoco sería correcto.

07.- Un beneficio extraordinario en los negocios proviene de situaciones no habituales, y puede deberse a un aumento del volumen de ventas o a un aumento del precio de lo que vendes. Se vende mucho o te has quedado con el mercado y te forras subiendo precio.

08.- El beneficio extraordinario puede incluso deberse a que te has fusionado con otra empresa o algo parecido, y te entra un porrón de pasta, más de la prevista, por lo que sea. En general, implica que has hecho algo. Algo, un mínimo, para llevarte esa pasta.

09.- Que si vendes mucho, por lo que sea, pos ole tú. Pero por lo menos te “molestas” en “fabricar” y vender. Si es por escasez de oferta, pues te tienes que aprovechar de la situación, y también tienes que hacer algo. Si por inversiones que retornan, pos lo mismo.

10.- Pero, ¿por qué creen que alguien se inventó ese nombre, distinto, del de “beneficios extraordinarios”? Pues porque resulta que sucedían algunas cosas que no eran ni de coña beneficios extraordinarios y ponerle su nombre real, era chungo.

11.- Dice la leyenda que se lo inventaron para denominar a la pasta que ganan las empresas que producen electricidad debido a las complejas circunstancias que se producen en ese ámbito de la economía-industria-mercado-regulación.

12.- Les explico de qué va la cosa. La electricidad NO funciona como el agua. Usted abre el grifo y sale agua. Si lo tiene cerrado, el agua está ahí, se queda quieta, dentro de la tubería. Sin molestar. No planeta problemas. La electricidad no. No “está siempre ahí”.

13.- Cuando usted acciona el interruptor, no empiezan a salir electrones de los cables, que llegan hasta la bombilla y por ahí se gastan, como cuando abre el grifo del lavabo. Como si estuvieran quietos, “esperando”, dentro de los cables, igual que el agua en las tuberías.

14.- La electricidad no se “almacena” así. El sistema de las redes eléctricas es un conjunto de cables metálicos que transportan “casi instantáneamente” la electricidad que producen las correspondientes centrales, hasta su lámpara.

15.- Funciona con una tensión y a una frecuencia determinada (como si el agua tuviera que “moverse” siempre con la misma presión y potencia). Y no te puedes salir de los márgenes de ese funcionamiento. Leyes Físicas. Si no las cumples, chungo.

16.- En una red eléctrica nacional, lo que producen las centrales, lo que “se vierte” en la red y lo que se está consumiendo, tiene que estar siempre ajustado lo máximo posible, impidiendo que los desvíos lleguen ni al 0’5%. No conviene ni aproximarse a ese número.

17.- Siempre es siempre. Si vuelcas a las redes menos electricidad de la que necesitas, se “te cae el sistema”. Y si vuelcas más, te puede petar, en cualquier punto, sin que haya manera de saber dónde puede pasar. Petar es petar: te explota “un cacho” del sistema.

18.- Como resulta que no siempre se consume la misma electricidad a lo largo del día, los que manejan las redes (debe ser el trabajo más estresante del mundo), están siempre pendientes (cada 10 min? como mucho), de “cuanto “pide” el consumo”.

19.- Y tienes que dárselo si o si. Ni pasarte, ni quedarte corto. Lo de “pasarte” se controla fácilmente. “Desconectas” algo que esté produciendo de la red y baja la carga. Ahora bien, lo de no llegar no es tan fácil. Si el sistema va pidiendo más, hay que meterlo “de dónde sea”.

20.- Y ahí empiezan los problemas técnico-mercado-legales. Habrán oído que, a veces, todo lo que consumimos “procede de renovables”. Si, a veces. De día, con sol y viento y pantanos llenos. Pero es “a veces”. Muchas otras, no.

21.- Y, además, a lo largo del día, cambia la cantidad de electricidad que se consume en el país. No es la misma ni por la hora del día ni por la estación del año. Por eso, tenemos sistemas que “tiran” de todo lo necesario para que la red nunca “se caiga”. Si se cae, arrancarla.

22.- Una central nuclear” funciona” constantemente. Enciendes el reactor, se calienta, y hala, a tirar millas hasta que se gaste el combustible. Una presa, abres compuerta (o la cierras), y a caer agua. Viento y sol, ya saben cómo van.

23.- No tiene el mismo coste producir electricidad de una u otra manera. En general, lo más barato es el agua, la nuclear, las renovables y después las fósiles. Y no funcionan igual. No enciendes una central de carbón según te apetezca y ya “sale electricidad”. Tarda.

24.- Cada cosa “de esas” lleva su Física “de funcionamiento”. Y como necesitas que todo siempre esté a punto y equilibrado, resulta que algunos sitios donde se produce electricidad tienen que estar gastando energía para producir electricidad, aunque no la viertan al sistema.

25.- ¿Comienzan a entenderlo? Aunque estemos usando solo renovables durante el día, al llegar la noche, tienen que entrar las centrales de carbón, petroleo, de gas o ciclo combinado. Y no las encienden al atardecer. Están listas antes, por si acaso. Gastando, costando.

26.- Desde ese ejemplo básico, pueden surgir bastantes variantes de situaciones distintas, donde todo se resume en un “no toda la electricidad cuesta lo mismo producirla”. Una sale más cara que otra. Por cuestiones Físicas las necesitas, por ahora, todas. Y tienes que pagarlas.

27.- Y es ahí donde, para “acomodar” un problema técnico-físico “al mercado”, se utilizan las leyes. ¿Cómo pagar a unos y a otros productores, a los que no les cuesta producir lo mismo, y encima puede que un productor tenga en su poder centrales de varios tipos?

28.- Todo este royo que les cuento para explicarles lo de los #BeneficiosCaidosDelCielo es más complejo de lo que les cuento, pero sirve para entenderlo. Básicamente: si le pagas al del agua o nuclear entre 5 y 10 €, que es lo que les cuesta …

29.- no le puedes pagar eso a quien está quemando gas para producir electricidad cuando la necesitas. Porque al del gas le puede estar costando desde 30 a 80 € producir lo mismo; y necesitas que esté ahí si o si.

30.- Para solucionar el problema de posibles extorsiones al sistema (el caso Enron fue eso, una extorsión a toda California), para evitar que les de por “apagar” alguna central, “para que tengan que entrar otras más caras” y tal, “se inventó” lo siguiente:

31.- Se pagaría a todos los productores el precio del productor más caro que esté entrando “en el último momento” para que la red funcione. Si solo se necesita agua y nuclear, se les paga su precio. Si renovables, porque está la cosa a tope sol-viento, se les paga su coste.

32.- Pero si resulta que no llega para que el sistema funcione, y tienes que activar ciclo combinado, carbón u otra fósil … , pues les pagas a todas durante ese tiempo de utilización de ese “último recurso”, lo que le estás pagando al del gas.

33.- Asunto resuelto. Si. Pero, ojo, a alguien se le está pagando producir electricidad con agua, que cuesta entre 6 y 10 € ….. a 80 €. No todo el tiempo, pero si a veces. Aunque pueden ser “muchas” veces …

¿Usted llamaría a eso “beneficios extraordinarios” ?

34.- ¿No, verdad? No es nada extraordinario. El sistema está diseñado así, de forma constante, no tiene nada de extraordinario. Se gana un porrón vendiendo algo mucho más caro de lo que te cuesta producirlo: porque la norma hace eso. La norma.

35.- Otro día hablamos de qué, cuanta más renovable entre en la red, más gas hay que utilizar, porque encima, todo esto funciona a una frecuencia (hercios, ciclos), que no puedes variar, y las renovables son esencialmente “rompe-frecuencias”. Las centrales de gas equilibran eso.

36.- Tan no son beneficios extraordinarios, si no otra cosa, que se les llamó así, “caídos”, como un maná, “del cielo”. Se puede regular todo de otra manera (no es sencillo); pero por ahora está así, es lo que tenemos, y es chungo.

37.- En realidad, habría que llamarles “beneficios por ley“. Y cuando las leyes te sitúan en una posición distinta, mejor, en comparación con el resto de los iguales a los que se aplican las leyes, a eso se le llama privilegio.

38.- Todo el tinglado este del Derecho y de las Leyes modernas, del Estado de Derecho y de la igualdad ante la Ley, se basa es esa especie de principio: todos somos iguales ante la Ley. Un privilegio es un especie de Ley Privada. Una ley que no es igual para todos.

39.- Ahora (si han llegado hasta aquí, gracias) vamos con la cosa esa de llamar #BeneficiosCaidosDelCielo, también, a lo que sucede con los “beneficios” de los bancos. Es peor, mucho peor que lo de las eléctricas.

40.- ¿De dónde creen que saca la banca su beneficio? En el caso de las eléctricas, parece claro: inviertes en cosas que son capaces de generar electricidad, la “fabricas” y la vendes. En banca, teniendo en cuenta que el dinero lo “fabrica” la Ley, ¿qué pasa?

#Impuesto pequeñito al saqueo legalizado por la Banca

41.- Pues pasa que la Banca vive de privilegios, en la actualidad. No fabrica nada. Intermedia. Entre la fábrica de dinero y quien consume dinero. Entre el Banco Central (una cosa pública, la LEY) y todos nosotros. Con la Ley haciendo que seamos sus rehenes.

42.- La banca gana dinero con la diferencia entre lo que paga por gestionar dinero que NO es suyo (depósitos) y lo que cobrar por prestar dinero que NO es suyo. Y ya. Eso es todo. (Algo gana, también, invirtiendo en juegos de dinero: bolsas, mercados de valores, bitcoin …)

43.- La banca tiene que tener dinero suyo para responder frente a quienes le han prestado dinero (depósitos) cuando a los que ella ha prestado ese dinero, no se lo devuelve. No le puedes decir al del depósito: “es que presté tu dinero a fulano y no me lo ha devuelto”. “Reservas.”

44.- De eso van las “reservas”. Pasta tuya (del banco) que pones para cubrir el riesgo de tu negocio. Y en el negocio de la banca se mueve mucha pasta. Bueno, en realidad, se mueve toda la pasta. Toda, la de todos.

45.- Cuando los bancos la cagan, ahora en nuestros tiempo, pagamos entre todos sus cagadas. Antes, si el banquero la cagaba, le rompías las mesas donde gestionaba las monedas (el dinero) y a veces les coartaban la cabeza. De ahí lo de “bancarrota”.

46.- Ya no pasa eso. El sistema se ha pervertido tanto que nos han hecho a todos cautivos de la Banca. A los ciudadanos, a las empresas y a los Estados. Y eso ha sido posible porque las leyes han hecho que sea posible.

47.- En la actualidad, la banca sigue ganando pasta por las cosas relacionadas con los intereses. Algo que había sido habitual – con un coste – a lo largo de toda su historia. Desde hace unas tres décadas, ya no es así.

48.- Lo tradicional: “pago poco por el dinero que me prestan y cobro más por el que presto”. Esa diferencia era su beneficio. Pero, ¿y si el dinero no les cuesta nada? ¿Y si se rompe la relación que parecía casi tan física como la de la electricidad, entre unos y otros intereses?

49.- Pasa que te forras sin hacer nada, porque las “leyes son asin” … Desde que se les dejó usar de manera masiva en los contratos los tipos variables, nada es como antes. Ahora, ya no les cuesta “nada” ganar pasta. Solo depende no pasarte en el robo.

50.- Ustedes pensarán que de dinero, algo entienden. Lo mismo que de electricidad, de sus costes y de lo que les cuesta, sobre todo. Pero NO. Ni idea tienen. En banca pasa lo mismo que con las eléctricas; en realidad no tienen ni idea de cómo “funcionan las cosas”.

51.- Tan es así que nadie, no ya solo los que se dedican al Derecho en cualquier modalidad, ni los economistas, ni los que trabajan en banca – de empleados – ; ni siquiera la Judicatura, puso el grito en el cielo (ese de donde caen los beneficios), cuando pasó lo impensable:

52.- ¿Intereses negativos? – INTERESES NEGATIVOS! ¿Cómo es posible que se creyeran lo de los intereses negativos? Comulgan ustedes con ruedas de molino y con lo que haga falta. A la vista está.

53.- No, queridas/os, no. La banca no paga por el dinero que emite el BCE lo que ustedes creen que paga. En realidad, no paga por nada. Hace tiempo. Solo gestiona. Ahora, estos tiempos, suben los tipos “oficiales”, y todos esos contratos variables ….

54.- Todos esos contratos variables les producen beneficios inmensos. Por eso del tipo variable. Del mismo modo que cuando estaba en negativo. ¿O son tan xxxxxx que no entienden por qué los pusieron en negativo?

55.- Para no pagar por los ahorros. No pagar a los inversores. Pero, si seguir cobrándoles en los préstamos. ¿O ustedes piensan qué es posible mantener vivo un negocio que funciona con la diferencia entre unos intereses y otros, con los intereses en negativo, 5 años?

56.- Si, claro, lo piensan. Y además, se lo creen. Por ahí va la cosa de los #BeneficiosCaidosDelCielo de la banca … intereses, índices, tipos oficiales ..

57.- El simple movimiento hacia arriba de los tipos “oficiales”, de pronto, a lo bestia, sin respiro, les está haciendo ganar MAS QUE NUNCA. JAMAS HABÍAN GANADO TANTO.

58.- ¿Y creen que les está costando algún “esfuerzo”? ¿Por qué piensan que se pueden permitir el “lujo” de cobrarles un 5% en los prestamos y no pagarles ni el 1% por sus ahorros?

59.- Del mismo modo qué lo que he contado antes de las eléctricas y los #BeneficiosCaidosDelCielo, en la banca sucede igual; o más bestia. El “truco legal” por parte de la banca es más rebuscado aún que el de la electricidad.

60.- Con lo de la electricidad siempre me gusta recordar que para el jefe de Enron casi pidieron pena de muerte por delitos económicos (al final, solo 45 años). + Pues en la banca, si algún día caen, la guillotina sería poco.

61.- Los intereses de los contratos deberían de variar, lógico, por eso se llaman variables, y esas variaciones, deberían deberse a una variación de “sus costes”. ¿Creen que eso es lo que sucede? ¿Qué a la banca le cuestan algo los tipos?

62.- Su ignorancia es tan grande, y de ella saca tanto provecho la Banca, que si no les explotó nada con los tipos negativos, ¿por qué iba a explotarles la cabeza ahora que el tipo BCE está al 4’5% y el Euríbor® al 3’6%? –(*3)–

63.- Pues claro que si, ¿cómo no? Lo normal. La banca “compra” el dinero a un precio y, acto seguido, lo vende perdiendo un 25%. Ainnss ……. que se lo creen todo …

64.- En fin, el asunto es chungo, y el hilo hoy no va de eso. Todo esto es sólo para explicarles que sí, que en la banca los #BeneficiosCaidosDelCielo no solo existen, si no que son más bestias que en el negocio de la electricidad.

65.- Y que efectivamente la Ley esa es una caca de Ley. Pero no por el nombre. El nombre se queda corto. “Ley de exterminio de los privilegios legales de la Banca”, la llamaría yo, si pudiera. ¿El contenido? No hace falta ponerle impuestos; basta con impedirles el saqueo.

66 .- Para acabar con los privilegios (leyes-privadas), solo hace falta eliminar/derogar, cambiar, las leyes (públicas) que los crean.

67.- De eso va esto. De no llamar a las cosas por su nombre, claro. Lo de no llamar a las cosas por su nombre es de parvulitos de engañar a la gente, por parte del Poder. Siempre ha sido así.

Queridas/os, recuerden, su ignorancia es la fuente principal de ingresos de la banca.

68.- Todos/as aquellas que se ha reído o han despotricado, criticado o dicho algo al respecto de esa Ley y su título … pues …, qué quieren que les diga: se han quedado mirando al dedo en vez de a la luna.

Una vez más. Pasa mucho, no se preocupen.

69.- Y, si, la proposición de Ley no sirve nada más que para llamar la atención. Ni aunque se aprobara serviría para algo. Nos roban. Y no es una frase hecha. Nos roban. ¿Y le ponemos un mini-impuesto a ese robo? “Genial, buena idea. Ponle un nombre llamativo”.

70.- “Impuesto pequeñito al saqueo legalizado”. “Impuesto ridículo a los beneficios establecidos por privilegios legales”. Sigan, sigan hablado de lo de los nombres …. (Así olvidáis que vuestra ignorancia es la fuente principal de su lucro.)

Red X – tuit de HACKABOGADO (Abogado/Jurista. A veces, hackeo leyes.)

26 de febr. de 2024.

NOTAS:

SEGURO QUE LE INTERESARÁ: