renovación legal de 1 a 3 años del alquiler al fin del contrato o prórrogas

Los miles de hogares de inquilinos de las comunidades autónomas rebeldes e insumisas que no quieren aplicar la normativa de la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el derecho a la vivienda, como las del PP, están perdiendo esta oportunidad, un nuevo derecho que da la ley estatal atada y bien fijada en el artículo 10 de la LAU, de poder prorrogar anualmente los contratos de alquiler desde uno a tres años. Pero también por lo general para cualquier inquilino en el territorio nacional hay mejoras sensibles en las prórrogas. También queda claro que estas modificaciones de la LAU atañen exclusivamente a alquileres de vivienda habitual.

Aclaremos estos términos para nuestros socios/as y lectores…

¿Qué dice de esta prórroga la Ley del Derecho a la Vivienda que modifica la LAU?

Aquests termes continguts a l’Adicional final primera modifiquen la LAU de manera que qualsevol llogater, segons les seves condicions, pot reclamar la pròrroga del contracte un cop finalitzades les pròrrogues obligades de 5 o 7 anys i reconduccions tàcites. Això es pot fer independentment de la versió de la LAU o clàusules contingudes quan es va signar el contracte per primer cop:

Estos términos contenidos en la Adicional final primera modifican la LAU de forma que cualquier inquilino, según sus condiciones, puede reclamar una nueva prórroga del contrato una vez finalizadas las obligatorias de 5 o 7 años y reconducciones tácitas. Esto puede hacerse independientemente de la versión de la LAU o cláusulas contenidas en su contrato cuando se firmó por primera vez:

¡Repetimos! todo esto ya se encuentra en la LAU, ARTÍCULO 10, y es LEY de obligado cumplimiento por cualquier juez sea cual sea la situación del contrato.

Este es el artículo 10.1 de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU-:

Este es el artículo 10.2 de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU-:

Este es el artículo 10.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU-:

Este es el artículo 10.4 de la Ley de Arrendamientos Urbanos -LAU-:

Pablo Feu responde a las dudas sobre la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda en la web oficial del Ayuntamiento de Barcelona, ​​pero que es de aplicación en todo el territorio del estado español:

(puede poner subtítulos en castellano en video si lo necesita)

La respuesta es SÍ y NO. Sólo se aplica las viviendas que son vivienda habitual. El razonamiento lo encontramos en el Blog SEPIN:

Mientras miles de familias nos privamos de comer para pagar el alquiler y la hipoteca vi\u00e9ndonos muchas obligadas a ocupar una casa, el gobierno y los partidos que lo sustentan fingen ser defensores del derecho a la vivienda. Sus pol\u00edticas de parches y discursos de falsa empat\u00eda no consiguen ocultar que sus leyes y propuestas siguen engordando los bolsillos de bancos, fondos de inversi\u00f3n, inmobiliarias y rentistas, grandes y peque\u00f1os, que se aprovechan de nuestra necesidad","content":"Por la importancia de la manifestaci\u00f3n de ma\u00f1ana s\u00e1bado d\u00eda 13 en madrid por el derecho a la vivienda, queremos reproducir el comunicado de PAH","author":{"name":"prouespeculacio","link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/author\/salva\/"},"date":"Oct 12, 2024","dateGMT":"2024-10-12 21:58:29","modifiedDate":"2024-10-12 22:58:31","modifiedDateGMT":"2024-10-12 21:58:31","commentCount":"1","commentStatus":"open","categories":{"coma":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/hipotecas\/\" rel=\"category tag\">hipotecas<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/activismo-social\/\" rel=\"category tag\">activismo social<\/a>","space":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/hipotecas\/\" rel=\"category tag\">hipotecas<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/activismo-social\/\" rel=\"category tag\">activismo social<\/a>"},"taxonomies":{"post_tag":""},"readTime":{"min":14,"sec":37},"status":"publish"},{"id":18543,"link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/2024\/10\/12\/las-contradicciones-de-la-vivienda-y-el-sainete-progresista\/","name":"las-contradicciones-de-la-vivienda-y-el-sainete-progresista","thumbnail":{"url":"https:\/\/i0.wp.com\/prouespeculacio.org\/wp-content\/uploads\/2024\/10\/2024-10-13-Mani13oct.jpg?fit=1448%2C2048&ssl=1","alt":""},"title":"Las contradicciones de la vivienda y el sainete progresista","excerpt":"","content":"Ante la manifestaci\u00f3n de ma\u00f1ana 13 de octubre en Madrid bajo el lema \"La vivienda es un derecho, no un negocio\". convocada por Federaci\u00f3n de","author":{"name":"prouespeculacio","link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/author\/salva\/"},"date":"Oct 12, 2024","dateGMT":"2024-10-12 06:18:11","modifiedDate":"2024-10-12 07:18:13","modifiedDateGMT":"2024-10-12 06:18:13","commentCount":"1","commentStatus":"open","categories":{"coma":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/activismo-social\/\" rel=\"category tag\">activismo social<\/a>","space":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/activismo-social\/\" rel=\"category tag\">activismo social<\/a>"},"taxonomies":{"post_tag":""},"readTime":{"min":7,"sec":29},"status":"publish"},{"id":17767,"link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/2024\/03\/12\/nos-pueden-reclamar-las-subidas-anteriores-del-alquiler\/","name":"nos-pueden-reclamar-las-subidas-anteriores-del-alquiler","thumbnail":{"url":"https:\/\/i0.wp.com\/prouespeculacio.org\/wp-content\/uploads\/2024\/03\/reclamar-subidas-alquiler-anteriores.jpg?fit=997%2C982&ssl=1","alt":""},"title":"Nos pueden RECLAMAR las SUBIDAS ANTERIORES del ALQUILER?","excerpt":"....

La respuesta es S\u00cd siempre y cuando exista una cl\u00e1usula que as\u00ed lo indique en el contrato firmado pero no siempre con efectos retroactivos. Pero hay diversa legislaci\u00f3n muy compleja que repasamos en esta entrada con un ejemplo.","content":"","author":{"name":"prouespeculacio","link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/author\/salva\/"},"date":"Mar 12, 2024","dateGMT":"2024-03-12 08:03:48","modifiedDate":"2024-03-12 09:05:20","modifiedDateGMT":"2024-03-12 08:05:20","commentCount":"0","commentStatus":"open","categories":{"coma":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>","space":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>"},"taxonomies":{"post_tag":""},"readTime":{"min":0,"sec":0},"status":"publish"},{"id":17715,"link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/2024\/02\/27\/tacita-reconduccion-del-alquiler-en-contratos-con-prorroga-finalizada\/","name":"tacita-reconduccion-del-alquiler-en-contratos-con-prorroga-finalizada","thumbnail":{"url":"https:\/\/i0.wp.com\/prouespeculacio.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/tacita-reconduccion-alquiler-destacada-CAST.jpg?fit=1667%2C1028&ssl=1","alt":""},"title":"T\u00e1cita reconducci\u00f3n del alquiler en contratos con pr\u00f3rroga finalizada","excerpt":"","content":"Nos est\u00e1n llegando muchos casos como \u00e9ste y creemos debemos hacer algunas apreciaciones al margen de lo que tenemos expuesto en el PORTAL DEL LLOGATER","author":{"name":"prouespeculacio","link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/author\/salva\/"},"date":"Feb 27, 2024","dateGMT":"2024-02-27 22:50:47","modifiedDate":"2024-03-05 07:52:41","modifiedDateGMT":"2024-03-05 06:52:41","commentCount":"0","commentStatus":"open","categories":{"coma":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>","space":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>"},"taxonomies":{"post_tag":""},"readTime":{"min":4,"sec":37},"status":"publish"},{"id":17704,"link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/2024\/02\/18\/el-gobierno-amplia-moratoria-de-desahucios-de-hogares-vulnerables-sin-alternativa-hasta-el-31-de-diciembre-de-2024\/","name":"el-gobierno-amplia-moratoria-de-desahucios-de-hogares-vulnerables-sin-alternativa-hasta-el-31-de-diciembre-de-2024","thumbnail":{"url":"https:\/\/i0.wp.com\/prouespeculacio.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/medidas-evitar-desahucios-gobierno-espanya.jpg?fit=1055%2C587&ssl=1","alt":""},"title":"El Gobierno ampl\u00eda moratoria de desahucios de hogares vulnerables sin alternativa hasta el 31 de diciembre de 2024","excerpt":"","content":"Actualizamos la informaci\u00f3n sobre las medidas anti-desahucios aplicadas por el Gobierno de Madrid en todo el territorio nacional. HAY QUE TENER EN CUENTA ESO para","author":{"name":"prouespeculacio","link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/author\/salva\/"},"date":"Feb 18, 2024","dateGMT":"2024-02-18 08:15:30","modifiedDate":"2024-02-18 22:48:59","modifiedDateGMT":"2024-02-18 21:48:59","commentCount":"2","commentStatus":"open","categories":{"coma":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/derecho-vivienda\/\" rel=\"category tag\">derechos sociales<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/derecho-vivienda\/vivienda-digna\/\" rel=\"category tag\">vivienda digna<\/a>","space":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/derecho-vivienda\/\" rel=\"category tag\">derechos sociales<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/derecho-vivienda\/vivienda-digna\/\" rel=\"category tag\">vivienda digna<\/a>"},"taxonomies":{"post_tag":""},"readTime":{"min":5,"sec":30},"status":"publish"},{"id":17545,"link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/2024\/02\/13\/las-estrategias-negligentes-de-los-sindicatos-de-inquilinos-y-de-vivienda\/","name":"las-estrategias-negligentes-de-los-sindicatos-de-inquilinos-y-de-vivienda","thumbnail":{"url":"https:\/\/i0.wp.com\/prouespeculacio.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/derecho-a-la-vivienda-haciendo-aguas.jpg?fit=1200%2C747&ssl=1","alt":""},"title":"Las estrategias \"negligentes\" de los sindicatos de inquilinos y de vivienda","excerpt":"El grav\u00edsimo problema de acceso a una vivienda digna y asequible en nuestro pa\u00eds est\u00e1 dando entrada a debates y estrategias divergentes y reproches entre las organizaciones de vivienda que no permiten una discusi\u00f3n honesta. Este documento intenta poner unas bases para ello.","content":"La soluci\u00f3n a la violencia inmobiliaria estrutural, en nuestro pa\u00eds, por el grav\u00edsimo problema de acceso a una vivienda digna y asequible no pasa por","author":{"name":"prouespeculacio","link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/author\/salva\/"},"date":"Feb 13, 2024","dateGMT":"2024-02-12 23:40:00","modifiedDate":"2024-02-27 23:51:45","modifiedDateGMT":"2024-02-27 22:51:45","commentCount":"1","commentStatus":"open","categories":{"coma":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/biblioteca-prouespeculacio\/datos\/banca-y-vivienda\/banco-malo\/\" rel=\"category tag\">Banco malo<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/biblioteca-prouespeculacio\/datos\/\" rel=\"category tag\">Datos vivienda<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/alquiler-social\/\" rel=\"category tag\">alquiler social<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/articulo-23-irpf\/\" rel=\"category tag\">art\u00edculo 23 IRPF<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/alquiler-social\/democracia-de-propietarios\/\" rel=\"category tag\">democracia de propietarios<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/sindicato-de-inquilinos\/\" rel=\"category tag\">sindicato de inquilinos<\/a>","space":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/biblioteca-prouespeculacio\/datos\/banca-y-vivienda\/banco-malo\/\" rel=\"category tag\">Banco malo<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/biblioteca-prouespeculacio\/datos\/\" rel=\"category tag\">Datos vivienda<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/alquiler-social\/\" rel=\"category tag\">alquiler social<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/articulo-23-irpf\/\" rel=\"category tag\">art\u00edculo 23 IRPF<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/alquiler-social\/democracia-de-propietarios\/\" rel=\"category tag\">democracia de propietarios<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/sindicato-de-inquilinos\/\" rel=\"category tag\">sindicato de inquilinos<\/a>"},"taxonomies":{"post_tag":""},"readTime":{"min":22,"sec":45},"status":"publish"},{"id":17600,"link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/2024\/02\/10\/nuevo-debate-la-democracia-de-los-propietarios-en-espana\/","name":"nuevo-debate-la-democracia-de-los-propietarios-en-espana","thumbnail":{"url":"https:\/\/i0.wp.com\/prouespeculacio.org\/wp-content\/uploads\/2024\/02\/radiografia-del-mercado-de-vivienda-espanol.jpeg?fit=1600%2C900&ssl=1","alt":""},"title":"nuevo debate: La democracia de los propietarios en Espa\u00f1a","excerpt":"Presentamos un debate que lo pondremos como inicio de uno m\u00e1s general de hacia d\u00f3nde dirigimos el movimiento por la lucha por una vivienda digna. Debate entre Pablo CARMONA y J.PALOMERA -sindicat llogaters.","content":"Hemos ido desgranando, en nuestra web, desde hace tiempo el concepto y las consecuencias del porque en nuestro pa\u00eds ha pegado tan fuerte la cultura","author":{"name":"prouespeculacio","link":"https:\/\/prouespeculacio.org\/author\/salva\/"},"date":"Feb 10, 2024","dateGMT":"2024-02-10 09:18:16","modifiedDate":"2024-02-10 23:39:12","modifiedDateGMT":"2024-02-10 22:39:12","commentCount":"2","commentStatus":"open","categories":{"coma":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a>, <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/alquiler-social\/democracia-de-propietarios\/\" rel=\"category tag\">democracia de propietarios<\/a>","space":"<a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/\" rel=\"category tag\">Alquiler<\/a> <a href=\"https:\/\/prouespeculacio.org\/seccio\/alquiler\/alquiler-social\/democracia-de-propietarios\/\" rel=\"category tag\">democracia de propietarios<\/a>"},"taxonomies":{"post_tag":""},"readTime":{"min":2,"sec":40},"status":"publish"}]