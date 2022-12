Y con el EURIBOR por las nubes! el BCE puede llegar a pagar un alud de 70.000 millones a la banca en 2023

EXTRACT: El papel del Banco Central no es ser herramienta de último recurso a la Banca privada, que también, sino principalmente salvarla saneando sus balances en las apuestas fallidas en el casino global de las deudas infinitas y, por supuesto, añadir ceros a los beneficios para mantener el castillo de naipes de las valoraciones en la Bolsa pues el peso de este capitalismo financiarizado es abrumador en Wall Street, en el IBEX y en las bolsas de todo el mundo.

No es una broma de mal gusto, es peor. Es verdad. Años de inyecciones de liquidez desde el Banco Central Europeo a la banca privada del continente a través de los instrumentos monetarios de la Expansión Cuantitativa – QE- y de las refinanciaciones a largo plazo- TLTRO III– han llevado a las entidades europeas a un exceso de liquidez de 4,3 billones de euros en sus cuentas abiertas en el banco matriz.

Durante esta larga década desde la crisis del 2007, el BCE se ha convertido en un cajero automático «ad infinitum» de la Federación Bancaria Europea – la patronal de los bancos privados- o EBF. El relato de la QE era comprar deuda – bonos- de los bancos privados y de las grandes corporaciones para facilitar la recuperación económica y que la inflación subiese en el terreno marcado por los Estatutos del BCE: 2% anual.

Como hemos explicado muchas veces aquí, el BCE tiene ahora un balance superior a los 8,5 billones de euros a 31 de diciembre del 2021. Lo nunca visto. De esos, 4,3 billones – 12 ceros- corresponden a reservas de las entidades privadas en las cuentas abiertas en el banco matriz del euro (*1). A cambio de ese dinero, el Banco central atesora – comprados- en su bóveda bonos de deuda soberana, de deuda hipotecaria titulizada y bonos de deuda de las corporaciones europeas. Claro, las corporaciones que tienen capacidad de emitirla, no cualquier empresa ni comercio piltrafilla.

Si el negocio de la banca consiste en dar créditos evaluando los riesgos con esas cifras de dinero líquido no parece que su papel en relanzar la economía haya sido un éxito estos años si además consideramos que ese instrumento debería haber aumentado la tasa de inflación hasta el 2%. Objetivo que tampoco consiguió el BCE instrumentando a la banca privada. En una sociedad exhausta de deudas con tipos de interés de la banca comercial de hasta dos dígitos era difícil conseguirlo pero beneficios los han tenido astronómicos.

Si el papel oficial del BCE era poner la inflación en el 2% ni lo consiguió antes y ahora se ha pasado de rosca pero no ha sido precisamente por su operativa sino porqué el ambiente geopolítico ha inyectado inflación en todo el mundo. Eso nos lleva a poder plantear que la hipótesis del papel del BCE era y es garante de los descubiertos o riesgos bancarios y de las grandes corporaciones, socializando sus riesgos en el EuroSistema. El BCE es así un cajero automático, con un papel subsidiario en el terreno financiero – un mayordomo de las élites – que cubre ese flanco como los ejércitos cubren el terreno militar de la expansión imperialista europea – muy venida a menos todo sea dicho y subsidiaria de los Marines y las soflamas anglosajonas-.

O sea, el dinero y las finanzas como arma de guerra. Esta introducción es importante para entender el porqué el BCE puede llegar a regalar, que seguramente pasará como explicaremos, 70.000 millones de euros en el 2023 a la patronal privada europea. Este capitalismo de amiguetes se volverá una bomba de relojería que estallará con evidentes daños colaterales en la sociedad europea. Los dirigentes del BCE en su papel subalterno de la EBF han tomado un papel temerario, como matones a sueldo, por salvaguardar los intereses de sus amos.

Sólo en 2020 la banca española pagó al BCE 765 millones por su exceso de liquidez. Ahora vamos a explicar un cuento de Hadas Madrinas para alejarnos del «pufo anti-sistema» del inicio de este artículo.

Según fuentes bancarias, como explica en una noticia la web Economía3, los bancos españoles pagaron al BCE 765 millones de euros por aparcar su exceso de liquidez que no encontraban donde invertir, en el Banco matriz europeo, 248.122.000.000 euros en diciembre del 2020 en plena plandemia (+2). Esos 765 millones pagados son beneficios para el EuroSistema que se reparten proporcionalmente al PIB de cada país. Con este reparto quién más cobra es Alemania y luego Francia a cuenta de los países más endeudados. España financia a Alemanía o Francia por su papel subalterno. Cuanto más pobre más te exprime el euro.

Como dice la noticia, desde el 2014 el BCE impuso a la banca un tipo de interés del -0,1% que fue aumentando hasta el -0’5%. La Banca comercial por depositar a plazo – facilidad de depósito le llaman en la jerga financiera– su exceso de liquidez que no encontraba donde invertir pagaba ese 0,1% al Banco matriz. La banca trasladó los tipos negativos a las grandes empresas pero no a los ahorradores. La pobre banca se quejaba por las pérdidas- les cobraban por ahorrar- en octubre de 2019 el BCE puso en funcionamiento un sistema de tramos (el palabrejo es tiering system) con el fin de «aliviar» a las entidades de dicho coste. Si consideramos que una buena parte de esa liquidez era fruto de que el BCE inundó de dinero a la banca comercial con la QE, comprando bonos algunos con rating BBB o los bonds alemanes que rentaban a tipo negativo, tampoco se podían quejar mucho la verdad. Pero nada Christine Lagarde les ofreció el tiering system.

QUE ES EL TIERING SYSTEM? Para el caso de la banca española que tenía en diciembre del 2020, aparcados en depósitos a plazo en el BCE, 248.122 millones de euros, esa cantidad se dividió en tramos. El primer tramo por el que no se cobraba era el «coeficiente de reservas obligado depositado en el BCE que se calcula como el 1% de los activos muy líquidos» que tendría cualquier banco español en su balance. Luego ese porcentaje sube hasta 6 veces más ( luego 1+6) de manera que si por ejemplo el Santander tenía 100.000 millones de coeficiente de caja, cuenta con un tramo adicional de seis veces esta cantidad (600.000 millones) sobre el que no se aplica la tasa (-0,50 %). En total ese banco tendría un volumen de liquidez exento de pagar la tasa de 700.000 millones (100.000 de coeficiente de liquidez más 600.000 de tramo exento o tiering).

Para el conjunto de la banca española ese año 2020, el resultado del Tiering System fue que pagó los mencionados 765 millones de euros pero se ahorró de pagar por ese sistema tan piadoso de la Hada Madrina, Christine Lagarde, otros 455 millones más. Ya les gustaría a los deudores españoles que sus bancos aplicaran ese sistema tan piadoso a sus casos pagando por tramos como por ejemplo hasta el SMI cero euros de intereses.

El objetivo de la prensa paniaguada cuando habla de la Banca con un lenguaje tan comedido y arropado entre algodones es esconder las políticas antisociales de los burócratas de Frankfurt y las élites financieras que les ordenan. Mientras la Banca protestaba por los tipos negativos – de la facilidad marginal de depósito– callaba por los beneficios obtenidos en la misma época por el TLTRO III (Targeted Longer Term Refinancing Operations) – (*3).

TLTRO III: cuando la Banca gana dinero por pedir prestado. La Banca europea no sólo recibe un trato EXQUISITO cuando paga sino SUBLIME cuando cobra.

En la misma época que el BCE implementa el Tiering System para no castigar a la banca demasiado el banco europeo crea un nuevo programa de refinanciación a largo plazo llamado TLTRO III – pero menos que las anteriores (2 años)-. Se ponen en marcha en marzo del 2019 cuando aún Mario Draghi, ex ejecutivo de Goldman Sachs, era presidente del BCE. Los bancos se suelen financiar si necesitan liquidez del BCE por mecanismos normales a un día, semana y hasta seis meses. A más largo plazo se encuentran esas refinanciaciones llamadas TLTRO.

El 7/03/2019 el diario económico «El Economista» las justificaba así (*4) :

Los TLTRO fueron pensados no solo para ayudar a los bancos también para apoyar a la economía. Las condiciones de este tipo de préstamos mejoran para los bancos si conceden créditos a la economía real. Uno de los problemas de la crisis financiera es que el crédito bancario desapareció para las empresas y consumidores. La fórmula está pensada para estimular la economía. ¿Qué efectos tiene para la economía?

Pero el verdadero problema que se ocultaba en ese momento a la opinión pública por entonces caducaban las TLTRO anteriores que se habían dado a muy largo plazo y que vencían por esa época. El mismo diario lo explicaba así en esa noticía:

Sin embargo, los bancos todavía necesitan ayuda de la autoridad monetaria. Las entidades financieras acumulan desde 2012 vencimientos que superan 700.000 millones de euros. En 2020, afrontan más de 380.000 millones y ya comienzan a pesar en el balance de las propias entidades dañando sus ratios de solvencia. El Economista, marzo del 2019

En realidad, se repite la estrategia del BCE de convertirse en un cajero automático de las élites financieras europeas instaladas en la patronal de la EBF – Federación Bancaria Europea-. No sólo se refinancian vencimientos que los bancos no pueden cubrir sino que el BCE da un paso más y introduce los tipos de interés negativos en la TLTRO. EL BCE PAGA POR PRESTAR A LOS BANCOS.

Nuestra web informaba del asunto como debería ser: un escándalo en plena plandemia del 2020:

Pues sí, el BCE ha pasado un Rubicón histórico del capitalismo, al pagar por prestar dinero saltando por encima de los dogmas monetarios que dicen que el capital tiene un precio. Los préstamos de esta subasta tienen un interés negativo del 0,5% y otro 0,5% si demuestran los bancos que han ido a crédito a familias y empresas cuando realicen la emisión de titulizaciones de esas financiaciones en los respectivos países donde operan. Un total de un -1% que para el Santander que ha pedido unos 55.000 millones le supondrán un beneficio de 550 millones de una tacada, ¡por la cara!. El BCE inunda con 180.000 millones de euros a la banca española y un regalo extra de 1.800 millones.

No solamente se refinancian las anteriores TLTRO a las que los bancos no tenían capacidad de devolver a su vencimiento sino que además a la banca española se le regalaran unos beneficios caídos del cielo de 1800 millones sólo en una subasta del 2020. En 2020 los bancos españoles trajinaban con el EuroSistema un pago de 765 millones por los ya excesos de liquidez, ahorrándose 455 millones por el tiering, pero recuperaban con creces ese dinero con esa sola subasta de TLTRO al ganar 1.800 millones gracias a los tipos negativos entre el -0,5 y el -1%.

La banca europea nada en un océano de liquidez de 4,4 billones de euros El acopio de liquidez no prestada a la economía supondrá en 2023 un regalo extra de hasta 70.000 millones a la banca privada europea

Christine LAGARDE – presidenta del BCE- Las contradicciones del relato monetario de los magos de Frankfurt se acrecientan en la medida que el descaro del apoyo a las élites financieras se hace más evidente delante de la población europea. Basta escuchar las noticias de los mass-media y las pantallas para ver las contradicciones flagrantes que chocan con la realidad social que vivimos. Esa realidad social es el dolor causado por una inflación desbocada que la política monetaria del Banco central quiere domesticar a golpe de tipos de interés. La simple insinuación del BCE del aumento de los tipos de interés para luchar contra la inflación y provocar una recesión hace que en 2022 los bancos privados aumenten su EURIBOR un 400% antes que el BCE materializará ese aumento en julio de este año. La descarada manipulación del euribor la pusimos de manifiesto en nuestra web: 2- Manual de manipulación del Euribor por la mafia bancaria y el BCE

En octubre de este año 2022 el rotativo digital «El Confidencial» lo explicaba así descontextualizado de todas las ayudas del BCE a la Banca (*5): Estos años, el argumento de los banqueros era que no podían remunerar los depósitos porque la política monetaria tenía los tipos negativos. Ahora son positivos, pero no se trasladan a los clientes. De hecho, están moviendo su liquidez, gran parte de ella proveniente de la financiación a largo plazo del BCE (los TLTRO). Estos préstamos masivos, remunerados hasta el -1% para incentivar que los bancos acudieran, han tenido como objetivo durante la pandemia asegurar la liquidez del sector financiero para que no hubiera una restricción del crédito. Pero parte de este dinero se ha quedado en la banca, dejándolo depositado en el Eurosistema. Ahora, van a recibir ingresos sin haber hecho nada. Solo recibir crédito del BCE y cobrar ahora por esta liquidez recibida. 2- Manual de manipulación del Euribor por la mafia bancaria y el BCE

Sólo los bancos españoles movieron 216.581 millones desde la caja de reservas hasta la de facilidades permanentes. Es decir, desde la cuenta corriente del Banco de España hasta la cuenta de facilidad de depósito del BCE remunerada ahora al 1,5% desde octubre. Eso significa que cada mes caen gratis sin mover un dedo unos 200 millones de euros.

El BCE ha engordado la liquidez de los bancos privados mientras estos desangran a los hipotecados ganando miles de millones. Pero tampoco trasladan el incremento de los tipos de interés a los ahorristas mientras reciben una lluvia de dinero de la Hada Madrina, Christine Lagarde.

Con la facilidad de deposito al 1,5% si se trasladasen los excedentes de la banca europea a esa cuenta la operación de beneficios es sencilla:

4,4 billones x 1,5% interés simple = 70.000 millones aproximadamente de euros en 2023, ganancias caídas del cielo, para la patronal bancaria europea. Ahí es nada el descaro!

Del 9 al 16 de septiembre la banca mueve 3,8 billones de euros entre cuentas del BCE Mientras Europa se hunde en una profunda depresión, los intereses de la hipoteca suben, los bancos se dedican al pillaje monetario con el beneplácito del BCE.

El rotativo VoxPopuli informaba que «De acuerdo con el último balance del Eurosistema publicado el martes, el dinero ingresado por la banca europea en el BCE a través de la facilidad de depósito ascendía el pasado día 11 de noviembre, último balance publicado, a 4.691.956 millones de euros (alrededor de 371.000 millones de la banca española), el 53,53% del pasivo, cuando a 9 de septiembre era de apenas 994.307 millones, el 11,35% del pasivo.«

La justificación era cuando menos surrealista:

Ha bastado que el BCE volviera a remunerar la facilidad de depósito primero al 0,75% desde el 14 de septiembre, y después, al 1,50% desde el 2 de noviembre, para que los bancos hayan trasvasado sus ahorros en cantidades desproporcionadas, buscando la mayor rentabilidad posible con riesgo cero. ¿Para qué? “Cuando los bancos empiecen a generar ingresos por esa vía lo irán repercutiendo, subiendo poco a poco, el interés de los depósitos de los ahorradores” VoxPopuli (*6)

El resumen sería: Las entidades europeas están aprovechando que el BCE ha vuelto a remunerar la facilidad de depósito para exprimir la rentabilidad de su liquidez obtenida gratis del propio BCE.

Las editoriales de los diarios económicos dejan claro el atraco a mano armada a la ciudadanía europea y española entre un lenguaje almibarado sin palabras altisonantes:

09 SEP 2022 – La banca se prepara para recibir un aluvión de dinero si el BCE no resuelve un problemilla de 4,4 billones de euros . (*7)

. 14 SEP 2022 – El dinero que la banca aparca en el BCE supera por primera vez el billón de euros . (*8)

. 14 SEP 2022 – En un escenario de reducción rápida del balance, el BCE puede tener que pagar cerca de 50.000 millones por las reservas bancarias en 2024, después de otros 70.000 millones en 2023 . (*8)

. 23 DIC 2022 – El BCE entrará en pérdidas por el pago de las reservas a la banca y la subida de tipos. (*9)

HEMOS HABLADO DE LA POLÍTICA MONETARIA DEL BCE RESPECTO DE LA LARGA FINANCIACIÓN A LA BANCA PRIVADA POR LOS PROGRAMAS DE TLTRO III. No queremos dejar de destacar que como decíamos en unos párrafos anteriores los depósitos de la banca comercial en el pasivo del BCE en el último balance publicado en noviembre representaban 4.691.956 millones de euros. Ahí estan incluidos los programas de compra de deuda descritos : QE i PEPP – programa de compras de emergencia frente a la pandemia –(*10).

La simple reducción de ese balance de deuda en cuanto los bonos caduquen y vayan al mercado puede suponer un terremoto de consecuencias devastadoras para la economía. Un estudio de La Caixa lo explica con dulces palabras (*11).:

En el ciclo actual, el anuncio del QT ha intensificado el ascenso que se venía observando en la rentabilidad de la deuda soberana,2 así como la volatilidad en los mercados de renta variable. Por su parte, el dólar ha agudizado su fortaleza frente a otras divisas caixabankresearch.com/

Como decíamos al inicio del artículo en un lenguaje anti-sistema:

Este capitalismo de amiguetes se volverá una bomba de relojería que estallará con evidentes daños colaterales en la sociedad europea prouespeculacio.org

Aún así, la Banca no depende del BCE para dar crédito como fábrica de dinero El papel del Banco Central Europeo -BCE- y hoy de Christine Lagarde es salvarle el culo a la banca saneando balances o añadiendo ceros a los beneficios.

Así es, como hemos ido explicando y digiriendo en estas páginas con otras contribuciones, el papel del Banco Central no es ser sólo herramienta de último recurso de la Banca privada sino principalmente salvarla saneando sus balances en las apuestas fallidas en el casino global de las deudas infinitas y añadir ceros a los beneficios para mantener el castillo de naipes de las valoraciones en la Bolsa de la Banca pues el peso de este capitalismo financiarizado es abrumador en Wall Street, en el IBEX y en las bolsas de todo el mundo.

Como explicábamos en el artículo anterior <1- La extorsión financiera del alza del Euribor a cuenta del BCE> la Banca comercial no depende del BCE para dar créditos aunque sea el único cliente que tiene el banco central. Como dice el compañero Alfredo Apílanez ese es el privilegio exorbitante de la banca del capitalismo desquiciado. Por lo tanto, el famoso y odiado índice del EURIBOR, se mueve ya manipulado al alza para arruinar a miles de hogares europeos sacrificados en el altar del euro y de los mercados. No hace falta ya más información para entender que los bancos federados en la Asociación patronal de la EBF, escondidos en una maraña de extraños nombres que citan los hechiceros de Frankfurt, sirven para enmascarar la cocina de la manipulación del Euribor en instituciones como el EMMI, Instituto Europeo de Mercados Monetarios, donde se amasa la crecida espectacular del índice madre de la Banca: el EURIBOR.

Como explicamos aquí; <2- Manual de manipulación del Euribor por la mafia bancaria y el BCE> y el compañero Juan Moreno Yagüe en <Imagine que el Euribor no exitiese. No lo imagine, no existe. Le están timando> el índice Euribor no existe por la sencilla razón que no puede ser la media aritmética ponderada de como se prestan dinero los bancos en el mercado interbancario a un año. Visto lo explicado en este documento con la QE y las TLTRO a la banca no le hace falta pedir prestado a un año a otros bancos. El euro se construyó para que eso no les pase, pero el papel de la patronal bancaria federada en la Federación Bancaria Europea – EBF-, propietaria del EURIBOR y del EMMI ha sido carcomer con intereses privados espurios la construcción europea con el beneplácito de la Comisión Europea que nadie escoge y un Parlamento europeo corrompido lleno de lobbis de las grandes corporaciones.

Salva TORRES, 27-diciembre 2022 / Asociación por el Alquiler Público y Asequible

Notas:

